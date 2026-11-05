Motorola presenta Signature 27, Watch 2 Fit e Buds 2 Ultra

Uno smartphone di fascia alta con ambizioni fotografiche, uno smartwatch sviluppato per monitorare allenamento e recupero e nuovi auricolari con audio firmato Bose. Motorola amplia il proprio ecosistema con tre nuovi dispositivi: motorola signature 27, moto watch 2 fit e moto buds 2 ultra. Una gamma che punta a coprire esigenze differenti, dalla fotografia mobile al monitoraggio dell’attività fisica, fino all’ascolto musicale.

La strategia del produttore passa anche attraverso collaborazioni con realtà specializzate: Bang & Olufsen per l’audio dello smartphone, Polar per le funzioni sportive dello smartwatch e Bose per la resa sonora e la cancellazione del rumore degli auricolari. Ecco caratteristiche, funzionalità e prezzi dei nuovi prodotti.

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Motorola signature 27 punta sulla fotografia

Il modello più ambizioso della nuova gamma è motorola signature 27, presentato come il flagship del marchio. Il comparto fotografico comprende un sensore principale Sony LYTIA da 50 MP, affiancato da un teleobiettivo periscopico da 200 MP con Super Zoom 100x. Tra gli elementi più particolari figura anche un sensore EVS (Event-Based Vision), descritto dall’azienda come il primo al mondo di questa tipologia destinato agli scatti d’azione.

Motorola segnala inoltre il riconoscimento del DXOMARK Gold Label, ottenuto grazie alle prestazioni del sistema fotografico. Un altro elemento centrale è il display Extreme AMOLED Duo, che secondo il produttore raggiunge una luminosità di picco di 12.000 nit, valore che viene presentato come il più elevato sul mercato. La piattaforma hardware è basata sullo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, mentre il comparto audio è stato calibrato in collaborazione con Bang & Olufsen. La batteria da 7.000 mAh supporta la ricarica TurboPower da 90 W. Sul fronte software vengono indicate la compatibilità nativa con GrapheneOS e l’integrazione della suite Gemini Intelligence.

Il motorola signature 27 è già disponibile sul sito ufficiale del produttore, con un prezzo di partenza di 1.399 euro.

Moto watch 2 fit: Polar al centro del monitoraggio sportivo

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Con moto watch 2 fit, Motorola si rivolge invece a chi cerca uno smartwatch per seguire attività fisica, sonno e recupero. La caratteristica principale è la collaborazione Powered by Polar, che porta sul dispositivo gli algoritmi e gli strumenti di analisi sviluppati dall’azienda specializzata nel monitoraggio sportivo.

Tra le funzionalità indicate figurano Nightly Recharge, Sleep Plus Stages e Running Index, dedicate rispettivamente all’analisi del recupero notturno, delle fasi del sonno e delle prestazioni nella corsa. Lo smartwatch supporta inoltre oltre 100 profili sportivi e integra un sistema GPS a doppia frequenza, pensato per migliorare la precisione del tracciamento satellitare. Il display è un pannello gOLED da 1,85 pollici. La struttura dispone delle certificazioni IP68 e 5 ATM per la resistenza a polvere e acqua, mentre l’autonomia dichiarata arriva fino a 12 giorni con una singola ricarica.

Il Moto watch 2 fit è disponibile su motorola.it a partire da 99,90 euro.

Moto buds 2 ultra: audio Bose e cancellazione attiva del rumore

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Il terzo prodotto è rappresentato dai moto buds 2 ultra, auricolari True Wireless che puntano sulla qualità audio e sulla riduzione dei rumori esterni. Motorola ha collaborato con Bose per lo sviluppo della componente acustica, integrando Bose SoundDesign per l’equalizzazione personalizzata e la tecnologia Bose QuietControl per la cancellazione del rumore.

La configurazione prevede un sistema a doppio driver, con supporto a Hi-Res Audio e Dolby Atmos. Per le chiamate sono presenti sei microfoni ad alto rapporto segnale-rumore, accompagnati da unità VPU dedicate, progettate per migliorare la gestione della voce anche in ambienti rumorosi. Non mancano alcune funzioni aggiuntive legate all’interazione e all’intelligenza artificiale. Gli auricolari supportano i comandi tramite movimenti della testa, denominati Head Gestures, e la funzione AI Live Translate per la traduzione istantanea.

L’autonomia complessiva dichiarata raggiunge 37 ore considerando anche la custodia di ricarica, che supporta a sua volta la ricarica wireless. I moto buds 2 ultra sono disponibili sul sito Motorola a partire da 199,90 euro.

Prezzi e disponibilità

I tre dispositivi sono acquistabili attraverso il sito ufficiale Motorola. Il motorola signature 27 parte da 1.399 euro, il moto watch 2 fit da 99,90 euro e i moto buds 2 ultra da 199,90 euro. Le tre proposte coprono così fasce di prezzo e categorie differenti, con collaborazioni tecnologiche che coinvolgono partner specializzati in fotografia, audio e monitoraggio sportivo.

Fonte: TecnoAndroid