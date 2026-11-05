Stranger Things, due star avvistate insieme su un set a Chicago

A quasi un anno dalla fine della serie, i fan di Stranger Things hanno ripreso a sognare un ritorno nel Sottosopra. Le voci su un possibile nuovo episodio si sono riaccese dopo alcuni avvistamenti su un set, dove due star dell’amatissimo show sono state notate insieme mentre lavoravano a un progetto ancora avvolto nel mistero. Al momento però Netflix non ha confermato nulla e ogni ipotesi rimane appunto un’ipotesi.

Il dettaglio non è da poco, perché la conclusione della saga non ha convinto proprio tutti. Una parte del pubblico, quella meno entusiasta del finale, non ha mai smesso davvero di immaginare un capitolo aggiuntivo capace di chiudere il cerchio in modo diverso. Così basta un indizio, anche minimo, per rimettere in moto la fantasia di chi è rimasto affezionato a quei personaggi e a quell’atmosfera così particolare.

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Gli avvistamenti a Chicago e il sogno del nono episodio

Questa volta il pretesto è arrivato da Chicago. È lì che due volti noti, Finn Wolfhard (Mike Wheeler) e Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), della serie sono stati visti impegnati sullo stesso set, una coincidenza che per molti appassionati non può essere casuale. Da qui al pensare a un nono episodio di Stranger Things il passo è stato brevissimo, e nel giro di poco le speculazioni si sono moltiplicate tra chi spera in un ritorno vero e proprio e chi invece preferisce mantenere un certo distacco.

Va detto chiaramente che di concreto, almeno per ora, c’è soltanto la presenza dei due attori nella stessa città e sullo stesso set. Della natura del progetto misterioso non si sa nulla. Potrebbe trattarsi di qualcosa legato all’universo creato per Netflix, ma potrebbe anche essere un lavoro del tutto indipendente, magari senza alcun collegamento con le vicende di Hawkins. Proprio questa assenza di informazioni ufficiali alimenta il passaparola tra gli appassionati, che tendono a leggere ogni segnale come un possibile indizio.

Perché i fan di Stranger Things continuano a sperare

Non è la prima volta che succede e probabilmente non sarà l’ultima. Le serie che lasciano un segno così profondo nel pubblico generano spesso un legame difficile da spezzare, e Stranger Things rientra senza dubbio in questa categoria. Il fatto che una fetta degli spettatori abbia accolto con freddezza la chiusura della storia rende ancora più comprensibile il desiderio di vedere qualcosa in più, un epilogo alternativo o semplicemente un’ultima occasione per ritrovare quei protagonisti.

Ed è proprio su questo terreno che nascono voci come quella attuale. La comparsa contemporanea di due interpreti dello show viene letta come un possibile segnale, anche se nessuno ha fornito elementi capaci di collegarla direttamente alla serie. Il Sottosopra, quella dimensione oscura che ha accompagnato i ragazzi di Hawkins per tutte le stagioni, continua così a esercitare un fascino che va oltre la conclusione ufficiale del racconto.

Dal canto suo la piattaforma di streaming mantiene il silenzio. Nessun annuncio, nessuna smentita, nessun commento sul lavoro che i due attori stanno portando avanti insieme a Chicago. Per il momento quindi l’idea di un nuovo episodio resta confinata nel campo dei desideri degli spettatori, alimentata da un avvistamento che ha riacceso la speranza di chi non ha mai accettato fino in fondo la fine della serie. Netflix non ha diffuso alcuna conferma su un eventuale ritorno di Stranger Things.

Fonte: TecnoAndroid