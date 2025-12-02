Sony: arriva il sensore fotografico da 200MP rivolto agli smartphone

Il panorama dei sensori fotografici per smartphone sta attraversando una fase di rapida evoluzione. A tal proposito, Sony ha annunciato un passo significativo con il nuovo LYT-901A. Si tratta del suo primo sensore da 200 MP. Il componente, pensato per dispositivi flagship, si distingue per dimensioni e prestazioni. Con un formato di 1/1,12 pollici, il sensore combina tecnologia avanzata e grande capacità di cattura della luce. Tra le caratteristiche figurano il supporto a Dual Conversion Gain-HDR (DCG-HDR), AGC a 12 bit e Hybrid Frame-HDR (HF-HDR). Soluzioni che mirano a migliorare la gamma dinamica e la qualità complessiva degli scatti.

Sony presenta il suo primo sensore fotografico smartphone da 200 MP

I pixel, lunghi 0,7 micrometri, sono disposti secondo uno schema Quad-Quad-Bayer (QQBC), che permette di utilizzare il binning 4×4 per creare “super pixel” da 2,8 micrometri. L’output predefinito sarà di 12,5 MP, consentendo di ottenere immagini più luminose e dettagliate in condizioni di scarsa luce. Il sensore include, inoltre, uno zoom “in sensor” fino a 4x, che ritaglia sezioni da 12,5 MP mantenendo la qualità grazie a un sistema di remosaicing basato sull’intelligenza artificiale. La tecnologia HF-HDR, combinata con i dati DCG, consente di raggiungere una gamma dinamica superiore a 100 dB, offrendo prestazioni superiori rispetto agli HDR tradizionali.

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L’azienda ha confermato che il sensore è già in produzione e distribuzione. Resta incerto il modello dello smartphone che ospiterà il debutto. Tra i candidati più probabili figurano OPPO Find X9 Ultra e Vivo X300 Ultra, noti per l’attenzione alla fotografia mobile. Tale corsa verso sensori ad altissima risoluzione testimonia come l’innovazione nella fotografia mobile stia spingendo sempre più vicino i confini tra smartphone e fotocamere professionali. Ciò non solo incrementa la qualità degli scatti, ma apre nuove possibilità creative per utenti e produttori. Uno scenario che segna l’avvio di una fase in cui la fotografia su dispositivi mobili diventa più sofisticata e competitiva.