PlayStation 5 resta l’ultimo lettore Blu-ray 4K di Sony

Sony sta progressivamente abbandonando il mondo dei dischi e PlayStation 5 potrebbe diventare l’ultimo lettore Blu ray mai prodotto dal colosso giapponese. Suona quasi paradossale per un’azienda che ha costruito parte della propria storia su lettori CD, VHS e DVD di grande qualità. Eppure le ultime notizie vanno tutte nella stessa direzione: in Giappone è stato dismesso l’unico lettore 4K dedicato rimasto in catalogo e PS5 smetterà di ricevere nuovi giochi su disco a partire da gennaio 2028. Per chi ama i supporti fisici il quadro non è affatto incoraggiante.

L’addio all’ultimo lettore 4K di Sony

La conferma ufficiale è arrivata il 22 ottobre 2026. Il modello Sony UBP X700/K, lanciato nella primavera del 2025, era l’ultimo lettore UHD standalone dell’azienda ancora in commercio. In Giappone non verrà più venduto, anche se al momento risulta ancora disponibile presso alcuni rivenditori in altri mercati. Dopo lo stop alle vendite dei registratori Blu ray e l’annuncio sulla fine della produzione dei dischi per i giochi PlayStation, PS5 resta così l’unico dispositivo Sony in grado di riprodurre i dischi Ultra HD Blu ray sul mercato giapponese.

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La versione standard di PS5 con lettore integrato, così come i modelli Slim e Pro abbinati all’unità disco esterna, legge sia i dischi 4K sia quelli in 1080p. C’è però un limite non da poco perché la console non supporta il Dolby Vision nei film che lo prevedono. Come lettore puro, insomma, non arriva al livello del vecchio UBP X700/K. Il paradosso è che il 4K Blu ray offre ancora una qualità d’immagine superiore a qualsiasi streaming in 4K, ma le vendite in calo di lettori e dischi dimostrano che il pubblico preferisce la comodità all’alto bitrate. Dal punto di vista commerciale la scelta di Sony ha una sua logica.

Giochi su disco e futuro del formato

Già a luglio Sony aveva comunicato che da gennaio 2028 si fermerà la produzione di dischi per i nuovi titoli PS5. Le uscite successive a quella data saranno acquistabili soltanto in digitale tramite PlayStation Store oppure con codici da riscattare comprati nei negozi. I dischi già esistenti continueranno a funzionare senza problemi, ma i giochi pubblicati dopo la scadenza non avranno alcuna edizione fisica. Una decisione che aveva già sollevato parecchie critiche sul fronte della conservazione dei videogiochi e che ora sembra estendersi anche agli appassionati di cinema.

Il ritiro di Sony potrebbe accelerare il declino dell’intero formato. LG ha interrotto la produzione dei suoi lettori Blu ray a dicembre 2024 mentre Samsung si era sfilata già nel 2019. Tra i grandi marchi rimane soltanto Panasonic, affiancata da piccoli produttori di nicchia come Magnetar e Krovatar. Con quasi tutti i big ormai fuori dal settore, immaginare un futuro lungo per i dischi UHD diventa complicato.

PS6 avrà un lettore disco?

Per ora è difficile dirlo, e le premesse non sono rosee. Se PS5 abbandonerà i giochi su disco dall’inizio del 2028, Sony avrebbe ben pochi incentivi commerciali per integrare un’unità ottica in PlayStation 6. Un report esclusivo basato su fonti anonime sostiene però che la nuova console arriverà con un lettore disco rimovibile. Secondo queste indiscrezioni sarà possibile acquistare la console da sola in versione digitale, in bundle con l’unità come console tradizionale oppure aggiungere il lettore in un secondo momento.

Si tratta di voci non confermate da altre parti, quindi la prudenza è d’obbligo. L’idea comunque ricalcherebbe la strategia già vista con PS5. Sony aveva introdotto il lettore esterno con il lancio di PS5 Slim il 10 ottobre 2023, vendendo l’accessorio a circa 73 euro. Lo stesso modulo è poi diventato compatibile con PS5 Pro, arrivata sul mercato il 7 novembre 2024. Su questa base una PS6 Digital Edition con unità opzionale appare del tutto plausibile, anche perché produrre un’unica console compatibile con un lettore esterno risulta più semplice che realizzare due versioni distinte della stessa macchina. In teoria PS6 potrebbe persino supportare l’attuale lettore di PS5, a patto che nel frattempo la tecnologia dei dischi non faccia passi avanti. Alcune indiscrezioni passate hanno indicato che PS6 potrebbe triplicare le prestazioni di PS5, ma sulla presenza di un lettore disco non c’è ancora alcuna certezza.

Fonte: TecnoAndroid