Mitsubishi ASX VR-e: SUV elettrico da 465 CV firmato Pininfarina

Mitsubishi ha deciso di stupire con un numero che pochi si sarebbero aspettati, perché la nuova Mitsubishi ASX VR-e arriva con 465 CV e una carta d’identità decisamente insolita per il marchio giapponese. Si tratta infatti di un SUV elettrico nato con un obiettivo preciso, cioè il mercato australiano, e firmato nello stile da Pininfarina. Il debutto è previsto nel 2026 e già solo questi pochi elementi bastano a rendere il progetto uno dei più curiosi della stagione.

Quando si legge di una Mitsubishi con una potenza del genere il pensiero corre quasi in automatico verso la Lancer. Stavolta però le cose stanno diversamente, e non poco. Non c’è nessuna berlina sportiva all’orizzonte, ma una vettura a ruote alte e a batteria che porta il nome ASX con l’aggiunta della sigla VR-e. Un accostamento che può spiazzare chi associa certi valori di cavalli solo alle sportive pure, ma che racconta bene come l’elettrico stia cambiando le regole del gioco anche nei segmenti più tradizionali.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un SUV elettrico costruito attorno all’Australia

Il dettaglio forse più interessante riguarda la destinazione. La ASX VR-e non è stata concepita come un modello globale pensato per accontentare tutti, bensì come un’auto disegnata su misura per l’Australia. Una scelta che dice molto sulla strategia della casa, che evidentemente vede in quel Paese un terreno adatto per proporre un prodotto con un carattere ben definito.

Puntare su un singolo mercato permette di calibrare il progetto su esigenze specifiche invece di inseguire un compromesso valido ovunque. E in questo caso il risultato è un SUV a zero emissioni che non rinuncia alle prestazioni, anzi le mette al centro della scena con quei 465 cavalli dichiarati. Non capita spesso che un costruttore costruisca un’auto così caratterizzata pensando prima di tutto a una regione precisa, ed è proprio questo a renderla diversa dalle solite novità di listino.

La firma di Pininfarina sul design

Poi c’è la questione estetica, che porta con sé un nome molto familiare per il pubblico italiano. Il disegno della nuova Mitsubishi è opera di Pininfarina, e la collaborazione aggiunge un tocco di prestigio a un modello che già sulla carta punta a farsi notare. Affidare lo stile a una matita così celebre significa voler dare alla vettura un’identità forte, capace di distinguerla in una categoria dove le forme tendono spesso a somigliarsi.

L’incontro tra un costruttore giapponese e un atelier di design così conosciuto rappresenta un mix piuttosto originale. Da una parte la tecnologia elettrica e una potenza importante, dall’altra la cura per le linee che porta la firma di Pininfarina. Il tutto confezionato in un SUV elettrico che per ora resta legato al mercato australiano.

Il nome scelto, Mitsubishi ASX VR-e, mette insieme una sigla già nota e una specifica che richiama l’anima elettrica del progetto. Si tratta di una vettura che gioca su più fronti contemporaneamente, unendo prestazioni, propulsione a batteria e un’estetica curata da una firma di peso.

Per vederla su strada bisognerà attendere il debutto fissato nel 2026, quando la nuova Mitsubishi da 465 CV farà il suo ingresso ufficiale con il compito di conquistare gli automobilisti australiani.

Fonte: TecnoAndroid