Snapseed testa sei modalità a lunga esposizione fino a 6 secondi

La fotocamera integrata di Snapseed potrebbe presto accogliere nuove modalità di scatto a lunga esposizione, pensate per situazioni diverse come le scene notturne, l’acqua in movimento o le scie luminose. Sono trascorsi cinque mesi dal debutto di Snapseed 4.0, la versione che ha riportato in vita un’app di fotoritocco rimasta ferma per anni e che l’ha rinnovata da cima a fondo con funzioni inedite e un aspetto finalmente al passo con i tempi.

Da quel momento Google non è rimasta a guardare. Sono arrivati parecchi aggiornamenti minori, utili a sistemare i bug e a introdurre piccole modifiche, ma dietro le quinte il lavoro è proseguito anche su novità più corpose. A quelle già emerse nelle scorse settimane si aggiungono ora alcune opzioni di esposizione dedicate proprio alla fotocamera interna dell’applicazione.

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Sei preset per la lunga esposizione

Gli indizi arrivano dalla versione 4.1.12 di Snapseed per Android, la stessa release che conteneva già tracce dei futuri metodi per aprire più rapidamente la fotocamera. All’interno del codice compare una modalità per scatti a lunga esposizione con sei opzioni differenti e tempi che vanno da 1,2 a 6 secondi. Ecco l’elenco completo:

Extended silk da 5 secondi

Light trails da 6 secondi

Live Photo da 1,5 secondi

Motion freeze da 2 secondi

Night da 1,2 secondi

Silky water da 3 secondi

Questi preset andrebbero ad affiancare le possibilità già offerte dall’app, che oggi però restano confinate nell’interfaccia Pro. Lì gli utenti più esperti possono intervenire a mano su ISO, velocità dell’otturatore e messa a fuoco prima di realizzare la foto. Le nuove opzioni sembrano invece puntare su un approccio più immediato, con tempi già impostati in base al tipo di immagine che si vuole ottenere.

Come dovrebbero funzionare le nuove modalità

I nomi, ricavati da alcune stringhe di codice, lasciano intuire abbastanza bene il contesto per cui ciascuna opzione è stata concepita. La modalità Notte da 1,2 secondi, per esempio, dovrebbe essere destinata alle situazioni con scarsa illuminazione ambientale, mentre le altre richiamano già nel nome l’effetto che promettono di restituire.

Altre righe di codice citano un indicatore di avanzamento legato agli scatti a lunga esposizione. Durante l’acquisizione Snapseed chiederà di restare immobili mentre l’immagine viene elaborata, mostrando a schermo i secondi trascorsi rispetto al tempo totale previsto. Un’ulteriore stringa fa pensare anche alla possibilità di disattivare del tutto questa funzione, così da tornare allo scatto tradizionale quando non serve.

Per ora la novità esiste soltanto dentro il codice e lo sviluppo appare tutt’altro che concluso. Si tratta comunque di un’aggiunta che gli utenti dovrebbero accogliere con favore, visto che permetterebbe di saltare un passaggio in postproduzione. Né Google né il team di Snapseed hanno ancora annunciato nulla in merito e, come accade per altre funzioni molto attese tra cui il potente strumento per la creazione di collage, i tempi di arrivo nell’app potrebbero non essere brevissimi.

Come scaricare o aggiornare Snapseed

L’app Snapseed per dispositivi Android è disponibile gratuitamente sul Google Play Store. Per ottenerla basta aprire la scheda dell’applicazione nello store e selezionare Installa oppure Aggiorna, a seconda che si tratti della prima installazione o di una versione già presente sul dispositivo.

Fonte: TecnoAndroid