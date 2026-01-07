Home » News » Snapdragon X2 Plus debutta al CES: potenza AI e autonomia sui PC Windows
News

Snapdragon X2 Plus debutta al CES: potenza AI e autonomia sui PC Windows

scritto da Rosalba Varegliano 0 commenti 2 Minuti lettura
Snapdragon X2 Plus

In occasione del CES, Qualcomm alza ulteriormente l’asticella nel mondo dei PC Windows con la presentazione di Snapdragon X2 Plus, una nuova piattaforma pensata per portare prestazioni elevate, intelligenza artificiale avanzata e autonomia estesa anche su notebook sottili e ultra-portatili. L’obiettivo è rispondere alle esigenze di professionisti moderni, creator emergenti e utenti che pretendono dispositivi sempre reattivi, leggeri e capaci di durare più giorni lontano dalla presa di corrente.

Con Snapdragon X2 Plus, la famiglia Snapdragon X Series si amplia e rende più accessibile l’esperienza dei PC Windows 11 Copilot+, che inizieranno ad arrivare sul mercato nella prima metà del 2026 grazie alla collaborazione con diversi produttori hardware.

Prestazioni e autonomia senza compromessi

Al centro della piattaforma troviamo la CPU Qualcomm Oryon di terza generazione, progettata per offrire un deciso salto in avanti rispetto al passato. Le prestazioni single-core crescono in modo sensibile, mentre i consumi vengono ridotti in maniera significativa. Questo equilibrio consente ai nuovi portatili di mantenere un’elevata reattività anche sotto carichi intensi, senza sacrificare l’autonomia.

Il risultato è un’esperienza fluida nel multitasking quotidiano: dall’analisi di grandi quantità di dati alla creazione di contenuti grafici, passando per riunioni online e attività creative più complesse. Tutto avviene senza rallentamenti percepibili e con una gestione energetica ottimizzata.

AI integrata come elemento centrale

Uno dei pilastri di Snapdragon X2 Plus è l’integrazione spinta dell’intelligenza artificiale. La NPU Qualcomm Hexagon raggiunge una potenza di calcolo fino a 80 TOPS, permettendo l’esecuzione locale di funzioni AI avanzate. Questo si traduce in esperienze più rapide, reattive e anche più rispettose della privacy, grazie all’elaborazione direttamente sul dispositivo.

Le funzionalità AI diventano così parte integrante del sistema operativo e delle applicazioni, supportando flussi di lavoro più intelligenti e adattivi, senza gravare sulle prestazioni generali.

Connettività e sicurezza sempre attive

Snapdragon X2 Plus è pensato per un utilizzo realmente mobile. Il supporto a Wi-Fi 7 e al 5G opzionale consente connessioni veloci e stabili praticamente ovunque, mentre i sistemi di sicurezza integrati aiutano a proteggere dati e identità digitali in modo continuo.

Questa combinazione rende i nuovi PC ideali non solo per l’ufficio, ma anche per chi lavora in movimento o cambia spesso ambiente.

Un nuovo standard per i PC Windows

Con Snapdragon X2 Plus, Qualcomm non punta semplicemente a migliorare le specifiche, ma a ridefinire le aspettative verso i portatili Windows. Prestazioni elevate, AI nativa, autonomia prolungata e design sottili diventano elementi centrali, non più compromessi.

I PC del futuro dovranno adattarsi al ritmo degli utenti, e non il contrario. Snapdragon X2 Plus rappresenta un passo deciso in questa direzione, aprendo la strada a una nuova generazione di notebook più intelligenti, efficienti e realmente pronti per il lavoro moderno.