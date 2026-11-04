Smart TV Xiaomi: tool gratuito su GitHub toglie app e pubblicità

Chi possiede una smart TV Xiaomi con Android TV lo sa bene: dopo qualche mese di utilizzo il televisore comincia a rallentare e il menu si riempie di applicazioni e servizi che nessuno ha mai chiesto di installare. Per alleggerire il sistema senza mettere mano a interventi invasivi è arrivato un progetto gratuito pubblicato su GitHub, pensato proprio per fare pulizia di tutto il superfluo. Chi non ha dimestichezza con i comandi può anche farsi accompagnare passo dopo passo da un assistente come Claude o ChatGPT.

L’idea alla base è semplice e piuttosto concreta. Non si tratta di modificare il software in profondità né di stravolgere il funzionamento della TV Xiaomi, ma di intervenire su quella zavorra di app preinstallate che occupa spazio, consuma risorse e rende la navigazione meno reattiva. Il risultato a cui si punta è un televisore più snello, con meno elementi inutili sullo schermo e un’interfaccia che risponde con meno fatica.

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Come funziona il progetto per alleggerire Android TV

Il procedimento parte dal computer. Lo strumento si collega alla smart TV e mostra l’elenco delle applicazioni installate di fabbrica che possono essere rimosse senza problemi. A quel punto la scelta resta nelle mani di chi lo usa, che può decidere con calma cosa tenere e cosa eliminare, senza dover accettare una pulizia completa e indiscriminata.

C’è poi un dettaglio che fa la differenza in termini di sicurezza. Prima di applicare qualsiasi cambiamento il programma salva un registro delle modifiche, una specie di diario di tutto quello che viene toccato. Grazie a questo passaggio è possibile tornare indietro in qualsiasi momento e ripristinare la situazione di partenza, cosa non da poco quando si interviene sul sistema di un televisore che magari è stato pagato una cifra importante.

Le funzioni però non si fermano alla rimozione delle app superflue. Lo strumento permette anche di sostituire la schermata Home originale con una alternativa più leggera e soprattutto priva di pubblicità. Chi è abituato a trovarsi banner e contenuti sponsorizzati appena accende la TV sa bene quanto possa essere fastidioso. Si può inoltre attivare un filtro che blocca molti annunci e tracker, così da ridurre sia le interruzioni sia la raccolta di dati durante l’utilizzo quotidiano.

L’aiuto di Claude e ChatGPT e qualche cautela da tenere a mente

Uno degli aspetti più interessanti riguarda chi non vuole avere a che fare con la riga di comando. Il progetto prevede infatti la possibilità di farsi guidare da un assistente basato sull’intelligenza artificiale come Claude o ChatGPT, utilizzando istruzioni già pronte. In pratica l’assistente accompagna l’utente nei vari passaggi e rende l’operazione accessibile anche a chi non ha competenze tecniche particolari, abbassando parecchio la soglia di ingresso.

Detto questo serve una buona dose di prudenza. Lo sviluppatore che ha scritto il progetto lo ha provato manualmente su un solo televisore, e la versione automatica è stata verificata soltanto attraverso una simulazione, non su apparecchi reali. Questo significa che i test sul campo sono ancora molto limitati e che il comportamento dello strumento potrebbe cambiare da una TV Xiaomi all’altra, a seconda della versione del software o delle caratteristiche specifiche del modello.

Il registro delle modifiche offre comunque una rete di protezione utile, visto che consente di annullare gli interventi. Resta però il fatto che lo strumento è stato collaudato in modo ridotto e potrebbe non funzionare correttamente su tutti i modelli di smart TV Xiaomi con Android TV.

Fonte: TecnoAndroid