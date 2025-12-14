Smart TV Xiaomi a prezzo da SALDO su Amazon: sconto imperdibile

L’offerta di questi giorni disponibile su Amazon è sicuramente una delle migliori in circolazione, proprio perché il consumatore si ritrova a poter risparmiare decisamente più del previsto, andando ad acquistare un prodotto di alto livello, come la smart TV Xiaomi, pagandolo molto meno del suo listino iniziale.

La soluzione di cui vi parliamo nel nostro articolo prevede uno sconto importante sulla Xiaomi TV S Pro, un televisore mini LED con diagonale da 55 pollici, e soprattutto un elevato refresh rate fino a 144Hz, che viene supportato dalla presenza di audio di alta qualità Harman Kardon, la perfetta integrazione con Amazon Alexa per comandi vocali, supporto a Dolby Atmos, DTS-X e Dolby Vision.

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Il sistema operativo è Google TV, uno degli OS più apprezzati e richiesti dell’intero panorama mondiale, sia per la facilità di utilizzo, che proprio per la sua capacità di mettere nelle mani dei consumatori le migliori funzioni attualmente disponibili. Il pannello, oltre a essere perfettamente compatibile con il digitale terrestre di nuova generazione, supporta anche HDR 10+, i dettagli, i colori e la nitidezza sono nettamente di livello superiore rispetto alla media dei modelli in commercio (nella medesima fascia di prezzo).

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Smart TV Xiaomi, una promozione più unica che rara su Amazon

La spesa per l’acquisto di questa smart TV è fortemente ribassata rispetto al passato, il listino iniziale di 699 euro viene scontato di circa 50 euro, in modo tale che il consumatore si ritrovi a dover versare un contributo finale di 649 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

Una differenza rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati è rappresentata dagli stand, o piedini d’appoggio, dal form factor praticamente unico nel proprio genere e sporgenti verso l’esterno per un design sicuramente iconico.