Silo, Apple TV lavorerebbe a uno spinoff dai nuovi libri di Howey

L’universo di Silo potrebbe allargarsi ben oltre la serie principale, perché Apple TV starebbe lavorando a uno spinoff di Silo legato alla nuova trilogia letteraria firmata da Hugh Howey. L’indiscrezione arriva da Sigmund Judge, commentatore e podcaster che segue da vicino tutto ciò che ruota attorno alla piattaforma della mela, e descrive un progetto già in movimento, con tempi abbastanza precisi e qualche segnale concreto sul fronte produttivo.

Secondo quanto raccontato da Judge, la pre-produzione partirebbe entro la fine del 2026. Non si tratta quindi di un’idea vaga buttata lì per alimentare il dibattito tra i fan, ma di un lavoro che avrebbe già una sua tabella di marcia. A rendere il quadro ancora più interessante c’è il collegamento diretto con i libri: la nuova trilogia di Howey dedicata a questo mondo è attesa per l’estate del 2027, e il progetto televisivo sarebbe pensato proprio per accompagnarla.

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Una nuova trilogia di Hugh Howey come punto di partenza

Il legame tra la serie derivata e i romanzi in arrivo è probabilmente l’aspetto più curioso di tutta la vicenda. Di solito un adattamento arriva dopo l’uscita di un libro, a volte anni dopo. Qui invece i due percorsi sembrano procedere quasi in parallelo, con lo spinoff che verrebbe preparato mentre i nuovi volumi di Hugh Howey sono ancora in attesa di arrivare sugli scaffali.

Una scelta del genere lascia intendere un coordinamento piuttosto stretto tra l’autore e la produzione. Del resto la serie originale nasce proprio dall’immaginario creato da Howey, e ripartire dalle sue nuove storie appare come la strada più naturale per dare continuità al marchio senza snaturarlo. Sui contenuti precisi della trilogia, però, al momento non trapela nulla, così come non ci sono dettagli su trama, personaggi o cast del nuovo progetto targato Apple TV.

Assunzioni in corso e set ancora in piedi dopo la quarta stagione

Ci sono poi alcuni indizi pratici che rendono la notizia più solida di un semplice rumor. Stando a Judge, le assunzioni per il nuovo progetto sarebbero già cominciate. Un passaggio che in genere segna l’inizio della fase operativa vera e propria, quando una produzione smette di essere solo un’ipotesi sulla carta e comincia a mettere insieme le persone che ci lavoreranno.

L’altro elemento riguarda i set. Alcune delle scenografie costruite per la serie madre sarebbero rimaste in piedi anche dopo la fine delle riprese della quarta stagione, chiuse lo scorso marzo. Un dettaglio che, letto insieme al resto, fa pensare a una volontà di riutilizzare almeno in parte ambienti e strutture già esistenti. Smontare tutto e ricostruire da zero sarebbe stato molto più costoso, e lasciare intatte certe parti degli spazi di lavorazione sembra andare proprio nella direzione di una prosecuzione.

Va ricordato che la quarta stagione rappresenterà anche il capitolo conclusivo della serie principale di Silo. Il progetto derivato si collocherebbe quindi dopo questo finale, raccogliendo il testimone una volta chiusa la storia raccontata finora. Per chi ha seguito le vicende della serie fin dall’inizio, la prospettiva è quella di non dover salutare del tutto questo mondo, anche se la trama principale arriverà alla sua conclusione con la quarta e ultima stagione.

Per ora Apple TV non ha confermato ufficialmente nulla. Le informazioni circolate parlano di una pre-produzione in partenza entro la fine dell’anno, di nuovi libri di Howey attesi per l’estate prossima, di assunzioni già avviate e di alcuni set rimasti in piedi dopo la conclusione delle riprese della quarta stagione a marzo.

Fonte: TecnoAndroid