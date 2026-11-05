Sicurezza ferroviaria, dopo Urda Renfe limita i treni a 40 km/h

La sicurezza ferroviaria è di nuovo al centro del dibattito europeo dopo la collisione di Urda, in Spagna. L’incidente è costato la vita a 69 persone e ha spinto l’operatore nazionale a rivedere in fretta alcune regole di circolazione. Guardando a quanto accaduto oltre confine, la domanda riguarda inevitabilmente i treni in Italia e il livello di protezione garantito dalla tecnologia adottata sulla rete nazionale.

Il punto di partenza è la risposta di Renfe. La compagnia ha deciso di intervenire su una situazione molto specifica, cioè la ripartenza dei convogli quando il sistema LZB subisce un blocco parziale. Non si parla quindi di un guasto totale ma di un malfunzionamento circoscritto, una di quelle circostanze in cui la gestione della marcia dipende in larga parte dalle procedure e dalle persone. Ed è proprio su questo passaggio che agiscono le nuove disposizioni.

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Le nuove regole di Renfe dopo Urda

Le misure introdotte sono due e piuttosto chiare. In caso di blocco parziale dell’LZB i treni potranno ripartire a una velocità massima di 40 km/h, un limite pensato per ridurre i margini di rischio nei momenti in cui il sistema non lavora a pieno regime. A questo si aggiungono controlli più rigorosi, che devono accompagnare ogni ripresa della circolazione prima che il convoglio torni a muoversi sulla linea.

Il senso dell’intervento è abbastanza intuitivo. Quando la tecnologia di supporto perde una parte delle sue funzioni, il margine d’errore si allarga e la prudenza diventa lo strumento principale a disposizione. Abbassare la velocità e moltiplicare le verifiche significa concedere più tempo a chi guida e a chi coordina il traffico per accorgersi di eventuali anomalie. Una scelta che arriva dopo una tragedia di proporzioni enormi, con un bilancio di 69 vittime che pesa su tutto il sistema ferroviario spagnolo.

Il confronto con l’ERTMS italiano e il caso Livraga

Lo sguardo si sposta così sull’Italia, dove la rete fa affidamento sull’ERTMS. Il paragone tra i due approcci non serve a stilare classifiche ma ad aiutare a capire dove si annidano i punti deboli, anche quando la tecnologia di partenza è avanzata.

In questo ragionamento entra in gioco il precedente di Livraga, richiamato proprio nel confronto con il modello italiano. Accostato al caso spagnolo, porta a una lettura più ampia del problema. La tutela di chi viaggia sui binari non dipende soltanto dagli apparati installati lungo le linee o a bordo dei convogli, ma anche dalla qualità dei dati che quei sistemi ricevono, dalle procedure che regolano le situazioni anomale e dalla chiarezza delle responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti. Si tratta di un intreccio delicato. Una tecnologia evoluta può fare moltissimo, eppure se le informazioni su cui lavora sono imprecise o se le regole da seguire in caso di problemi non sono definite con cura, l’intero impianto rischia di perdere efficacia. Le nuove disposizioni di Renfe nascono dopo la collisione di Urda e intervengono esattamente sulla fase più delicata, quella della ripartenza dei treni in caso di blocco parziale dell’LZB, con un tetto di 40 km/h e verifiche più severe prima di rimettere in marcia ogni convoglio.

Fonte: TecnoAndroid