Shrek 2 Remastered esce il 10 novembre con co-op a quattro

Il ritorno dell’orco più amato del cinema d’animazione ha ora un giorno preciso sul calendario, perché Shrek 2 Remastered arriverà il 10 novembre su PS5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC. L’annuncio porta la firma di Aspyr, che ha accompagnato la notizia con un trailer di presentazione dedicato all’avventura ispirata al celebre film DreamWorks. Chi gioca su computer potrà trovare il titolo sia su Steam sia su Epic Games Store.

L’ufficialità arriva dopo una piccola fuga di notizie, visto che il gioco era comparso in anticipo su XBOX Store svelando il progetto prima della presentazione vera e propria. La base di partenza è il titolo originale uscito nel 2004, figlio della generazione PlayStation 2, che oggi viene riportato in vita con un lavoro di ammodernamento piuttosto corposo pensato per le macchine attuali.

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Grafica in 4K, modalità foto e cooperativa fino a quattro giocatori

Sul fronte tecnico la nuova edizione mette mano a diversi aspetti. Ci sono texture migliorate, un’interfaccia rivista e sequenze filmate rinnovate, così da rendere più gradevole un gioco che porta sulle spalle oltre vent’anni. È previsto anche il supporto alla risoluzione 4K su PC, PS5 e XBOX Series X|S, e lo stesso vale per Nintendo Switch 2 quando la console viene usata in modalità dock. Alle novità grafiche si aggiungono una modalità foto, utile per catturare gli scorci più riusciti, e un menu dedicato ai trucchi sbloccabili, un dettaglio che strizza l’occhio a chi ricorda le vecchie abitudini dei giochi di quegli anni.

Il cuore dell’esperienza resta la cooperativa, che permette di affrontare l’avventura fino a quattro giocatori. Si può giocare in locale oppure online, e c’è persino una configurazione mista che combina partecipanti seduti davanti alla stessa console e altri collegati in rete, tutti all’interno della medesima partita. Una soluzione flessibile, insomma, che non obbliga nessuno a scegliere tra divano e connessione internet. Chi invece preferisce proseguire in autonomia può comunque portare avanti la storia da solo, senza rinunce particolari.

Shrek, Fiona e Ciuchino nel regno di Molto Molto Lontano

Tra i protagonisti controllabili figurano Shrek, Fiona e Ciuchino, e su tutte le piattaforme sarà possibile passare da un eroe all’altro in qualsiasi momento. Ogni personaggio ha abilità specifiche da sfruttare per affrontare i nemici, avere la meglio sui boss e risolvere gli enigmi ambientali che accompagnano l’avanzamento nella trama. Il viaggio attraversa il regno di Molto Molto Lontano, partendo dalla palude dell’orco fino ad arrivare al castello di Fiona. I livelli ripercorrono momenti del film e ospitano volti familiari ed Easter egg nascosti, all’interno di una struttura che mescola azione e avventura.

Dietro la rimasterizzazione c’è uno studio che di operazioni simili se ne intende. Aspyr si è già occupata delle riedizioni di Tomb Raider e di Star Wars Knights of the Old Republic, e proprio per quest’ultimo era stata inizialmente incaricata di guidare il remake, prima che i piani per quel progetto cambiassero strada facendo. Per il pubblico italiano arrivano notizie a metà. La scheda Steam di Shrek 2 Remastered conferma infatti la presenza dei sottotitoli nella nostra lingua, mentre il doppiaggio indicato è soltanto quello inglese. In totale la versione PC supporta dodici lingue.

Fonte: TecnoAndroid