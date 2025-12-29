Shelly Wall Display X2i: arriva l’update hardware corposo

Nelle scorse ore la nota società che si occupa di produrre pannelli di controllo per le case domotiche, Shelly, ha rilasciato ufficialmente una versione aggiornata di un pannello molto amato, di recente infatti è arrivato sul mercato Wall Display X2i, un’evoluzione diretta del modello precedente X2 lanciato all’inizio di quest’anno, i due modelli condividono talmente tante similitudini al punto che esteticamente sono quasi indistinguibili, non a caso l’aggiornamento è più hardware e dunque sotto la scocca.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

I cambiamenti

Partiamo dunque dall’hardware, innanzitutto il system On chip è stato sostituito passando da un Unisoc SC7731E, basato su CPU quad-core Cortex-A7, è stato sostituito da un Rockchip RK3326-S, sempre Quad core ma basato sul più recente Cortex A35, con una frequenza di lavoro di 1,5 GHz, anche la connettività wireless è migliorata dal momento che adesso abbiamo a disposizione Bluetooth 5 e Wi-Fi 6 dual band.

Per il resto abbiamo un dispositivo praticamente identico al precedente dotato di un display touchscreen a colori da 6,95 pollici orientabile nello spazio sia in verticale che in orizzontale, il pannello ovviamente è un capacitivo con un supporto fino a cinque tocchi è una risoluzione specifica di 1440 × 720 pixel, supporta anche delle azioni senza tocco grazie alla presenza di un sensore di prossimità ed è dotato di un sensore di luminosità ambientale per regolare la luminosità dello schermo in automatico.

Il dispositivo è compatibile ovviamente con l’applicazione ufficiale di Shelly, smart Control ma anche con un assistant, quest’ultimo nello specifico è pensato dunque come un vero e proprio centro di controllo per la gestione di tutti i dispositivi compatibili con la piattaforma, tra l’altro tramite l’apparecchio è possibile controllare i consumi di tutti i prodotti associati di marchio Shelly.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, quest’ultima è già disponibile nello store europeo ad un costo di 199,53 €, il colore argento è attualmente l’unico disponibile ma la variante nera in futuro tornerà disponibile.