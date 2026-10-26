Katana Zero, il DLC è cresciuto fino alle dimensioni di un sequel

Dopo oltre sette anni di sviluppo, il tanto atteso DLC di Katana Zero ha raggiunto le dimensioni di un vero e proprio sequel. Ad annunciarlo è stato Justin Stander, sviluppatore principale del gioco, con un messaggio pubblicato sui social che ha riacceso l’entusiasmo dei fan. La vicenda ricorda parecchio quella di Hollow Knight Silksong, nato come un’espansione modesta e poi lievitato fino a diventare tutt’altro, anche se in questo caso c’è una differenza che vale la pena sottolineare.

Per capire il motivo di tanta attesa basta pensare a cosa ha rappresentato Katana Zero per gli appassionati di giochi indipendenti. Il titolo è diventato un autentico cult e l’idea di un contenuto aggiuntivo, annunciata ormai diversi anni fa, ha tenuto con il fiato sospeso chiunque avesse amato l’avventura originale.

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Katana Zero: il fascino di un cult indipendente

Katana Zero ha ottenuto un enorme successo più di sette anni fa grazie a una pixel art splendida e a un’azione velocissima. Il ritmo di gioco sembrava un incrocio tra la brutalità adrenalinica di Hotline Miami e le parate a colpi di spada tipiche di Sekiro, una combinazione capace di mettere insieme due anime molto diverse in modo sorprendentemente naturale.

A tutto questo si aggiungevano una trama enigmatica e una colonna sonora travolgente, due elementi che hanno contribuito non poco a trasformare il gioco in un piccolo fenomeno. Proprio per questo ogni notizia legata all’espansione viene accolta con grande curiosità da una comunità che non ha mai smesso di chiedere novità.

Un’espansione che non smette di crescere

Sono passati diversi anni e del contenuto aggiuntivo promesso non c’è ancora traccia. Nessun motivo di allarmarsi però, perché Stander ha fatto sapere di essere ancora al lavoro con grande impegno sul progetto. Il punto è che i tempi si stanno allungando più del previsto proprio perché l’espansione continua ad aumentare di dimensioni, un copione che chi segue il mondo indie ha già visto da qualche altra parte.

Le parole dello sviluppatore sono piuttosto chiare: “L’abbiamo resa più grande. Ha le dimensioni di un sequel completo, più una colonna sonora con oltre 30 nuovi brani. Altri aggiornamenti arriveranno presto. Grazie per il vostro continuo supporto!”

Rispetto a Hollow Knight Silksong c’è comunque una distinzione piccola ma significativa. Per il momento il DLC di Katana Zero resta un’espansione e non è diventato un seguito autonomo. Non è però la prima volta che il progetto si allarga in modo così evidente. Nel 2020 lo sviluppatore aveva spiegato che il contenuto era cresciuto fino a tre volte le dimensioni previste all’inizio. L’anno scorso era arrivato a essere grande “quasi” quanto il gioco base. Adesso, stando alle ultime dichiarazioni, sembra che possa essere addirittura più corposo.

Ancora nessuna data di uscita

Per quanto riguarda il lancio, non esiste ancora una data di uscita ufficiale per il seguito delle avventure di Katana Zero. I fan dovranno quindi accontentarsi delle informazioni condivise finora da Justin Stander, che ha promesso nuovi aggiornamenti nel prossimo futuro. L’anno scorso è stato comunque pubblicato un breve trailer, tanto corto quanto bello da vedere, che ha offerto un primo assaggio di quello che sta prendendo forma.

Fonte: TecnoAndroid