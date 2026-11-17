Una serie di segnali radio ripetuti, strani e ancora in buona parte inspiegabili, ha permesso di individuare un brillamento su una stella simile al Sole che si trova a circa 10.000 anni luce dalla Terra. La scoperta aggiunge un tassello a un enigma che gli astronomi inseguono da tempo. Questi impulsi lenti sembrano infatti poter nascere attorno a stelle di natura molto diversa, a patto che nei paraggi ci sia una nana bianca con cui formare una coppia. Ed è proprio questo il punto più curioso della vicenda, perché amplia parecchio il ventaglio dei possibili protagonisti.

Un segnale radio che si ripete e una stella che si accende

Il cuore della notizia sta in un’osservazione piuttosto singolare. Da una regione lontanissima della nostra galassia arrivano impulsi radio che si ripetono, con un ritmo lento e regolare, e proprio grazie a questi segnali radio è stato possibile cogliere un brillamento su un astro molto somigliante alla nostra stella. Parliamo cioè di un’improvvisa esplosione di energia sulla superficie di un corpo celeste che, almeno sulla carta, ha parecchio in comune con il Sole.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La distanza aiuta a capire quanto sia delicato questo genere di rilevamento. Diecimila anni luce significano che la luce partita da quel sistema ha impiegato diecimila anni per raggiungerci. Quello che viene osservato oggi, insomma, è accaduto in un passato remotissimo e arriva fino a noi come un’eco debole, che va riconosciuta e separata da tutto il resto.

C’è poi un aspetto che rende la faccenda ancora più interessante. Questi impulsi radio non sono affatto un fenomeno chiarito. Si tratta di segnali che ancora oggi non trovano una spiegazione completa e che continuano a mettere alla prova le ipotesi degli specialisti.

Il ruolo decisivo della nana bianca

Il dettaglio che emerge con più forza riguarda la compagnia. Pare che nessuna categoria di stelle sia davvero esclusa dalla possibilità di generare questi impulsi lenti. L’unica condizione, a quanto sembra, è avere accanto una nana bianca con cui condividere una sorta di danza cosmica. In altre parole il fenomeno non sarebbe legato a un tipo preciso di stella ma piuttosto alla presenza di questa compagna così particolare.

Per chi non mastica astronomia tutti i giorni, l’immagine della danza rende bene l’idea. Due corpi celesti legati tra loro, che si muovono uno attorno all’altro, formano un sistema binario. Ed è proprio dentro coppie di questo tipo che sembra prendere forma il misterioso segnale. La stella simile al Sole individuata a 10.000 anni luce sarebbe quindi soltanto l’ultima di una lista di partner diversi, tutti accomunati dalla stessa compagna.

Il fatto che un astro così ordinario, almeno in apparenza, possa essere coinvolto in un fenomeno tanto strano cambia un po’ la prospettiva. Fino a poco tempo fa si poteva immaginare che solo alcuni tipi di stelle fossero in grado di produrre questi impulsi. Ora invece il quadro appare molto più aperto e la vera costante sembra essere sempre lei, la nana bianca, presente in ogni caso come elemento indispensabile.

Un mistero che si allarga invece di restringersi

Di solito ogni nuova osservazione aiuta a stringere il campo delle possibilità. In questo caso succede quasi il contrario. Più esempi si trovano, più diventa chiaro che i segnali radio ripetuti possono nascere in contesti differenti, e questo rende difficile individuare un meccanismo unico capace di spiegarli tutti.

Il brillamento registrato sulla stella simile al Sole offre comunque un appiglio concreto. Collegare un evento visibile, come un’esplosione sulla superficie stellare, a un segnale radio che si ripete nel tempo permette di osservare il fenomeno da un’angolazione nuova. E la presenza costante della compagna resta il filo rosso che unisce tutti questi casi, dalla coppia più esotica fino a quella che ricorda da vicino il nostro stesso Sole, distante però 10.000 anni luce.

Fonte: TecnoAndroid