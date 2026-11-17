Su Reddit si passa tanto tempo ogni giorno, eppure in pochi lo conoscono davvero fino in fondo. Negli anni la piattaforma ha accumulato una lunga serie di impostazioni nascoste capaci di cambiare parecchio l’esperienza, soprattutto per chi cerca più controllo sulla privacy e qualche distrazione in meno. Sono dieci gli interventi che vale la pena fare, e quasi nessuno li ha mai toccati.

Il primo riguarda il profilo, che di base è pubblico. Significa che chiunque può curiosare tra post, commenti e perfino tra i subreddit a cui si è iscritti. Per chiudere tutto basta entrare in Impostazioni e poi in Profilo, aprire il menu a tendina accanto a “Contenuti e attività” e scegliere “Nascondi tutto”. Nella stessa schermata conviene spegnere anche Stato online, così nessuno saprà quando si è connessi.

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Old Reddit e un feed costruito su misura

Chi ha l’impressione che Reddit somigli sempre più a TikTok, tra scroll infinito e animazioni ovunque, ha una via d’uscita abbastanza semplice e si chiama Old Reddit. È la versione classica del sito, raggiungibile da old.reddit.com, priva dello scorrimento senza fine e di quelle funzioni pensate apposta per tenere gli utenti incollati allo schermo. Per renderla quella predefinita si passa da Impostazioni, poi Preferenze, attivando “Imposta vecchio Reddit come predefinito”.

Sempre tra le preferenze c’è un’altra voce utile. Molte community adottano layout talmente personalizzati da risultare quasi illeggibili, e disattivando “Usa temi della comunità” l’interfaccia torna coerente in ogni angolo del sito.

Poi ci sono i multireddit, funzione poco nota ma preziosa. Si tratta di feed personalizzati che raccolgono i post di più subreddit scelti a mano, ed è probabilmente il metodo più efficace per sottrarsi all’algoritmo e avere un flusso di contenuti cucito sui propri interessi. Per crearne uno si clicca su “Crea feed personalizzato” nel pannello laterale sinistro e si aggiungono tutte le community desiderate. Meglio impostarlo come privato se non si vuole che altri lo vedano.

Reddit ha anche eliminato dai feed principali la possibilità di ordinare i post per “Nuovi”, “Controversi” o “Migliori”, rimpiazzandola con un sistema “Per te” in stile Instagram. Chi non digerisce il cambiamento può ricorrere su mobile a un’estensione come Sink It for Reddit su Safari, che reindirizza in automatico a Old Reddit con un layout adatto agli smartphone. In alternativa esistono app di terze parti come RedReader su Android o RDX su iPhone, che riportano in vita le opzioni di ordinamento classiche.

Privacy, pubblicità e notifiche email

Le funzioni social hanno senso solo se si hanno amici sulla piattaforma, cosa che per la maggior parte delle persone non accade. Quando un post o un commento diventa virale, poi, arrivano messaggi da perfetti sconosciuti carichi di opinioni non richieste. Per evitarlo si va in Impostazioni e poi in Privacy, disattivando “Consenti alle persone di seguirti”. Nella stessa sezione si può impostare “Chi può inviarti richieste di chat” su “Nessuno” e spegnere “Compari nei risultati di ricerca”, così da sparire anche da Google.

Restando in quell’area, va considerato che Reddit raccoglie dati per proporre pubblicità personalizzate. Per ridurre il tracciamento basta disattivare “Personalizza gli annunci in base alla tua attività su Reddit”.

Le notifiche email invece sono puro spam. Ci si libera di tutte in un colpo solo entrando in Impostazioni, poi Email, e attivando “Annulla l’iscrizione a tutte le email”. Del resto non c’è alcun motivo di ricevere nella casella di posta un doppione degli avvisi già presenti nell’app.

Account secondari e ricerca interna

Serve un account secondario senza dover aprire un’altra email? Reddit accetta più profili collegati alla stessa casella, a patto di sfruttare gli alias di Gmail, cioè aggiungendo un “+qualcosa” prima della chiocciola. Per una riservatezza ancora maggiore ci sono servizi come Yopmail, che forniscono indirizzi usa e getta in pochi secondi.

Infine la ricerca interna, che a prima vista sembra piuttosto limitata ma nasconde qualche trucco. Scrivendo “title:” prima della parola chiave la ricerca si concentra soltanto sui titoli dei post, mentre gli operatori booleani AND, OR e NOT permettono interrogazioni molto più precise. Non sarà Google, però con questi filtri salta fuori molto più materiale di quanto ci si aspetti.

Fonte: TecnoAndroid