Dentro il caos apparente dei campi magnetici che attraversano lo spazio si nasconde un ordine preciso, e a scovarlo sono stati i dati raccolti dalla sonda Parker Solar Probe della NASA. Un gruppo internazionale di ricercatori ha osservato che i campi magnetici turbolenti invertono il proprio senso di rotazione quando vengono analizzati su scale estremamente piccole. Si tratta di un andamento inatteso nella turbolenza del vento solare, e potrebbe aiutare a comprendere meglio l’attività del Sole oltre che a prevedere con più precisione le tempeste geomagnetiche.

La turbolenza è un fenomeno familiare, anche se raramente ci si fa caso. Basta pensare al latte che si mescola nel caffè o alle tempeste che agitano atmosfera e oceani. Nello spazio però le cose funzionano in modo diverso e gli scienziati faticano ancora a decifrarne il comportamento. Gran parte della materia che si trova lassù non è fatta di aria o acqua ma di particelle elettricamente cariche, quello che viene chiamato stato di plasma. Queste particelle interagiscono intensamente con campi magnetici ed elettrici e generano una turbolenza profondamente diversa da quella terrestre. In più il plasma spaziale è talmente rarefatto che le particelle si scontrano di rado tra loro, e questo rende tutto ancora più insolito.

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Da tempo la comunità scientifica cerca di spiegare come si sviluppi la turbolenza in condizioni simili e come l’energia si distribuisca tra fluttuazioni che cambiano in continuazione. Il nuovo studio, pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, offre un indizio sorprendente: nel moto apparentemente casuale del plasma spaziale esiste uno schema magnetico ben definito, che cambia direzione a scale molto ridotte.

Cosa ha rilevato Parker Solar Probe

La ricerca è stata condotta da studiosi della Technische Universität Braunschweig e dell’Università di Tokyo, in collaborazione con le università di Tohoku, Kyushu e Osaka e con altri istituti internazionali. In tutto hanno partecipato scienziati di dieci Paesi, compresi i ricercatori dell’Istituto di Fisica Teorica dell’ateneo tedesco. Il punto di partenza sono state le osservazioni di Parker Solar Probe, con misurazioni molto accurate di campi magnetici e particelle.

Analizzando questi dati il team ha notato che i campi magnetici turbolenti invertono il loro verso di rotazione in un particolare intervallo di lunghezze d’onda. È la prima volta che un’inversione del genere viene osservata direttamente nella turbolenza spaziale. C’è poi un dettaglio ancora più curioso: man mano che il vento solare si allontana dal Sole il fenomeno diventa più marcato e si sposta verso lunghezze d’onda maggiori.

Il cambiamento avviene lungo un confine critico, quello in cui il plasma smette di muoversi collettivamente come un fluido e comincia a seguire la dinamica delle singole particelle. Proprio questo legame suggerisce che l’inversione magnetica possa diventare una nuova chiave di lettura per capire come agisce la turbolenza su scale fisiche differenti.

Un ordine nascosto nel disordine

Sulle scale più ampie il plasma si comporta in effetti come un fluido. Vortici e onde elettromagnetiche producono fluttuazioni sempre più complesse, dando vita alle condizioni turbolente che si incontrano ovunque nello spazio. Eppure, nonostante l’apparenza caotica, la rotazione dei campi magnetici segue una regola costante. Osservandoli lungo una direzione che punta verso l’esterno rispetto al Sole, a grande scala tendono a ruotare in senso antiorario. Scendendo a dimensioni molto più piccole la rotazione prevalente diventa invece oraria, esattamente nel punto in cui il comportamento fluido lascia spazio a quello governato dalle singole particelle.

“Vediamo una struttura chiara nello spettro, anche se la turbolenza rappresenta moti privi di struttura”, ha spiegato il dottor Masatomi Iizawa della TU Braunschweig, primo autore dello studio. Il dottor Yokoi dell’Università di Tokyo ha sottolineato la portata più ampia del risultato, definendolo “di grande importanza sia per la fisica del plasma sia per l’astrofisica”.

Le ricadute sul meteo spaziale

Anche se l’inversione si manifesta su scale minuscole, le implicazioni potrebbero essere notevoli. La turbolenza del plasma è un tratto distintivo di moltissimi ambienti dell’universo: la magnetosfera terrestre, il vento solare, le regioni interessate dalle eruzioni solari, lo spazio interplanetario e i dischi di materia che circondano alcuni oggetti astronomici, noti come dischi di accrescimento. Influenza inoltre le onde d’urto e le nubi di materiale magnetico che viaggiano nello spazio interplanetario dopo un’eruzione sul Sole, perturbazioni che possono avere un ruolo importante nelle tempeste geomagnetiche. Per questo la turbolenza è un fattore decisivo nelle previsioni del meteo spaziale. Mostrando come uno schema magnetico organizzato emerga nel passaggio dal comportamento fluido a quello delle particelle, la ricerca aggiunge un tassello a un enigma della fisica rimasto aperto a lungo e potrebbe contribuire a migliorare i modelli fisici usati per prevedere le tempeste geomagnetiche.

Fonte: TecnoAndroid