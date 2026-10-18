Seat Leon 2027: display da 12,9 pollici e listino da 28.000 euro

La nuova Seat Leon Model Year 2027 arriva sul mercato italiano con un listino che parte da 28.000 euro e una serie di aggiornamenti mirati, lontani dall’idea classica di restyling. Più che stravolgere linee e proporzioni, il marchio spagnolo ha scelto di intervenire sui dettagli che contano davvero nella vita di tutti i giorni. L’obiettivo è tenere alta l’attenzione su un modello che il pubblico conosce e apprezza da tempo soprattutto per la sua versatilità.

La formula di base non cambia. La gamma conferma la doppia carrozzeria, berlina oppure station wagon Sportstourer, con tre allestimenti ben distinti chiamati Style, Business e FR. Anche l’offerta di motori resta tra le più complete della categoria e comprende benzina, mild hybrid e diesel. La sostanza vera di questo aggiornamento però si scopre appena si sale a bordo.

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Abitacolo più digitale e connesso

Credits: TecnoAndroid

Basta un’occhiata alla plancia per capire che le novità non sono di facciata. Su tutta la gamma il vecchio sistema lascia il posto a un nuovo display dell’infotainment da 12,9 pollici, accompagnato da una connettività wireless per lo smartphone finalmente fluida e senza cavi tra i piedi.

Chi usa l’auto come un piccolo ufficio itinerante troverà utili le nuove prese USB di tipo C da 45 Watt, abbastanza potenti da ricaricare in fretta anche notebook e dispositivi di ultima generazione. Per personalizzare la carrozzeria entra invece in catalogo una nuova tinta, l’elegante Manhattan Grey.

Pacchetti, assistenza al parcheggio e motori

Sul fronte di ADAS e optional la Leon guadagna pacchetti pensati per semplificare la guida. Debutta un pacchetto interamente dedicato alla navigazione, affiancato dal Vision Plus che comprende Park Assist e retrocamera. Abbinato al cambio automatico DSG questo pacchetto integra anche l’Intelligent Park Assist, un sistema capace di memorizzare in autonomia gli ultimi metri di manovra eseguiti.

Salendo di livello c’è il Technology Pack, riservato alle versioni DSG, che porta in dotazione fari Matrix LED, impianto Sound Audio potenziato, ulteriori assistenti alla guida, lo stesso Intelligent Park Assist e perfino la ruota di scorta da 18 pollici. A chi mette al primo posto la sicurezza attiva restano disponibili i pacchetti dedicati Safe & Driving Pack L e XL.

Sotto il cofano la compatta spagnola conferma la propria vocazione a tutto tondo. Si va dal brillante 1.5 TSI a benzina all’efficiente 1.5 Hybrid con cambio DSG, fino ai turbodiesel 2.0 TDI da 116 e 150 CV, noti per la loro resistenza sulle lunghe percorrenze. In pratica c’è una soluzione per ogni stile di guida.

Quanto costa Seat Leon 2027 in Italia

Nell’allestimento Style la berlina parte dai 28.000 euro della 1.5 TSI da 116 CV e sale a 29.200 euro con la versione da 150 CV. La 1.5 Hybrid DSG costa 31.200 euro da 116 CV e 32.400 euro da 150 CV, mentre la 2.0 TDI da 116 CV si ferma a 30.700 euro e la 2.0 TDI DSG da 150 CV arriva a 33.800 euro. Per la Sportstourer servono 28.950 euro con la 1.5 TSI da 116 CV e 30.150 euro con quella da 150 CV. Le ibride costano 31.900 e 33.350 euro, le diesel 31.600 e 34.700 euro.

Con l’allestimento Business la berlina parte da 29.850 euro per la 1.5 TSI da 116 CV e da 31.050 euro per la 150 CV. Le Hybrid DSG si posizionano a 33.150 e 34.350 euro, le 2.0 TDI a 32.550 euro nella variante da 116 CV e a 35.750 euro in quella da 150 CV DSG. La Sportstourer Business attacca da 31.050 euro con la 1.5 TSI da 116 CV e 32.250 euro con quella da 150 CV, prosegue con le Hybrid DSG a 34.100 e 35.550 euro e chiude con le 2.0 TDI a 33.700 euro e a 36.900 euro per la 150 CV DSG.

Fonte: TecnoAndroid