Withings, sincronizzazione con Apple Health diventa a pagamento

Chi utilizza una bilancia Withings insieme ad Apple Health dovrà fare i conti con un cambiamento poco gradito, perché la sincronizzazione tra i due sistemi da ora in avanti richiede un abbonamento. Gli utenti che creano un account a partire dal 13 ottobre 2026 devono sottoscrivere Withings+ se vogliono vedere il proprio peso comparire nell’app Salute di Apple. Il servizio costa EUR 89 all’anno negli Stati Uniti, cioè circa 85 euro, mentre in Italia e nel resto d’Europa il prezzo è di 9,95 euro al mese oppure 99,50 euro all’anno. L’azienda francese è conosciuta soprattutto per le sue bilance smart, alcune delle quali arrivano ad analizzare più di 60 biomarker.

Cosa cambia davvero per chi apre un nuovo account Withings

Il blocco non si ferma ad Apple Health. Anche il trasferimento dei dati delle bilance e degli smartwatch Withings verso app di terze parti, Google Health inclusa, richiede ai nuovi iscritti un abbonamento attivo. Chi invece ha aperto il proprio profilo entro il 12 ottobre 2026 può continuare a sincronizzare senza spendere nulla. Il vantaggio è legato all’account e non al singolo dispositivo, quindi comprare più avanti una nuova bilancia o un altro orologio del marchio non fa perdere il diritto alla sincronizzazione gratuita.

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Per chi arriva adesso è previsto un mese di prova di Withings+ senza costi, e in quel periodo anche il collegamento con le altre app funziona regolarmente. Terminata la prova i trasferimenti si interrompono a meno di non attivare il piano a pagamento, ma le informazioni già finite nelle altre applicazioni restano al loro posto e non vengono cancellate. Tutto il resto dell’ecosistema continua invece a funzionare gratis, dall’hardware all’app nativa fino al monitoraggio del peso, ai dati sul sonno e alle letture della frequenza cardiaca.

Il malcontento sul forum e le spiegazioni dell’azienda

Sul forum ufficiale dell’azienda la decisione è stata accolta con parecchia irritazione. Un utente ha fatto notare che scrivere dati su Apple Health attraverso HealthKit su iPhone non richiede alcuna elaborazione lato server né agenti basati sull’intelligenza artificiale, e che quindi per Withings non ci sarebbero costi aggiuntivi da coprire. Sempre secondo la sua ricostruzione, il produttore avrebbe motivato la scelta con misure legate alla privacy e con un connettore basato sull’intelligenza artificiale. Rispondendo ai commenti, Withings ha poi confermato l’intenzione di far pagare il collegamento con l’app di Apple tramite Withings+. Tra i messaggi più duri c’è chi ha scritto che prendere una funzione fondamentale da sempre gratuita e chiuderla dietro un paywall per i nuovi utenti è un evidente tentativo di fare cassa.

Le giustificazioni ufficiali restano piuttosto generiche. Secondo l’azienda la missione non è cambiata e l’abbonamento serve a finanziare i servizi collegati ai dati degli utenti, senza però spiegare nel dettaglio di quali servizi si tratti. Per placare gli animi Withings ha ricordato che alcune funzioni di base rimangono accessibili a tutti, come l’esportazione dell’intero storico in formato CSV o PDF, la possibilità di continuare a importare dati da altre app e la condivisione delle informazioni con il proprio medico tramite HealthLink e i report in PDF. Il nervosismo però non è sparito, e diversi possessori delle bilance hanno definito la mossa “assolutamente terribile” e “pessima”.

Quanto pesa sul portafoglio e quali alternative esistono

La nuova formula incide anche su chi investe cifre importanti nell’hardware. BodyScan 2, la bilancia di punta del marchio dotata di elettrodi integrati e batteria ricaricabile, costa EUR 535 negli Stati Uniti, circa 515 euro, e 499,95 euro in Europa. Senza Withings+ le sue misurazioni non arrivano su Apple Health. Sul mercato ci sono comunque soluzioni più economiche che si collegano senza costi extra, come iHealth Nexus Pro, venduta a circa 25 euro, che invia i dati sia alla propria app sia all’app Salute di Apple.

Fonte: TecnoAndroid