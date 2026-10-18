ChatGPT ancora primo in Italia, ma Gemini lo supera su smartphone

ChatGPT resta l’app di intelligenza artificiale più usata in Italia, ma il vantaggio si è fatto sottilissimo. Subito dietro c’è Gemini di Google, che sugli smartphone ha già conquistato il primo posto, mentre avanzano anche Claude di Anthropic e Perplexity. A quasi quattro anni dal debutto del chatbot di OpenAI, lanciato il 30 novembre 2022, il quadro arriva dall’Osservatorio di intelligenza artificiale di Vincenzo Cosenza basato su dati Audicom.

Secondo l’esperto i numeri raccontano il passaggio dell’IA italiana “dall’entusiasmo pionieristico alla maturità competitiva”. Lo scenario però non è affatto bloccato e potrebbe cambiare ancora nei prossimi mesi con la diffusione degli agenti di IA personali.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il sorpasso di Gemini sullo smartphone

L’analisi misura l’audience che accede a questi servizi da computer e dispositivi mobili nella popolazione tra i 18 e i 74 anni, prendendo come riferimento luglio 2026 e confrontandolo con i periodi precedenti. A luglio 2024 ChatGPT contava 3,1 milioni di utenti mensili italiani. Due anni dopo la platea è più che triplicata fino a 9,6 milioni. Nello stesso arco di tempo l’assistente di Google è passato da 858.000 a 9,4 milioni di persone, quasi undici volte il valore di partenza.

Il ritmo della crescita però è stato molto diverso. Tra luglio 2024 e luglio 2025 il software di OpenAI ha guadagnato 5,9 milioni di utenti, mentre nei dodici mesi successivi appena 617.000. Gemini ha fatto il percorso opposto e ha accelerato, prima con 2,9 milioni in più e poi con altri 5,6 milioni. Il risultato è che a luglio 2026 il chatbot di OpenAI si ferma a 9,625 milioni di utenti contro i 9,374 milioni del rivale.

Sullo smartphone la partita si è già ribaltata. Da giugno la soluzione di Google ha superato la concorrente e oggi conta 7,578 milioni di utenti contro 7,125 milioni. Per Cosenza qui “ha inciso sicuramente la forza dell’ecosistema Google”. Sui pc invece ChatGPT conserva un margine netto, con 3,189 milioni di persone contro 2,399 milioni. “Dopo la forte espansione del 2025 la crescita del leader ha rallentato” osserva l’esperto, che collega la frenata a una fase di competizione molto aspra sia sulle nuove funzioni sia sul piano mediatico.

L’exploit di Claude e le differenze tra generazioni

L’altra grande novità della rilevazione si chiama Claude. A dicembre 2025 l’assistente di Anthropic aveva 283.000 utenti, a luglio 2026 ne conta 1,802 milioni, oltre sei volte tanto, con un balzo del 677% su base annua. L’impennata si concentra soprattutto nella prima parte del 2026, quando la società guidata da Dario Amodei è finita sulle cronache di tutto il mondo per gli scontri con l’amministrazione Trump. Scorrendo la classifica si trovano poi Copilot di Microsoft con 2,367 milioni di utenti e una crescita del 67%, Meta AI con 1,614 milioni, Perplexity con 1,016 milioni e un incremento del 136% e infine Grok con 528.000 utenti, in aumento del 595%.

Interessante anche il capitolo sul tempo di utilizzo. A luglio ChatGPT ha registrato 1 ora e 50 minuti al mese per utilizzatore, contro 1 ora e 20 minuti di Gemini e 1 ora e 15 minuti di Claude. Rispetto a un anno prima questi ultimi due hanno triplicato il tempo medio per persona, mentre il chatbot di OpenAI ha segnato un calo del 6%.

L’età riserva qualche sorpresa. ChatGPT e Gemini raggiungono la penetrazione più alta tra i 25 e i 34 anni, rispettivamente con il 28,14% e il 26,68%. Claude invece tocca il valore massimo tra i 18 e i 24 anni con il 6,81%. Sulla durata d’uso la classifica cambia di nuovo. Tra i più giovani Gemini arriva a 2 ore e 3 minuti al mese contro 1 ora e 38 minuti di ChatGPT, che però sale a 2 ore e 13 minuti tra i 35 e i 44 anni. Copilot mostra una presa maggiore sulle fasce mature, con il 6,7% in media tra i 45 e i 74 anni e il 7,39% tra i 65 e i 74, contro il 2,79% tra i 18 e i 24. Meta AI tocca il suo picco tra i 55 e i 64 anni con il 5,30%.

Tra le app di IA creative fa storia a sé Character.AI, nota per i chatbot personalizzabili, finita sotto la lente del Garante Privacy per la tutela dei minori e ora in bancarotta. La piattaforma conta appena 54.000 utenti, che però vi trascorrono in media 15 ore e 6 minuti al mese.

Fonte: TecnoAndroid