Saturn Dynamics punta a robot pronti in due settimane

Ridurre da dodici mesi a un paio di settimane un progetto pilota in fabbrica è l’obiettivo dichiarato di Saturn Dynamics, startup londinese che lavora sull’intelligenza artificiale fisica, cioè l’IA applicata a macchine che agiscono nel mondo reale come bracci robotici e umanoidi. Il punto sta nel far imparare il robot dentro una simulazione e non direttamente sulla linea di produzione. A spiegarlo è stata la fondatrice e amministratrice delegata Elisa Seghetti, torinese, intervenuta ieri a Parigi per parlare di clienti, progetti e del proprio percorso.

La società costruisce world model, sistemi capaci di capire come si comporta il mondo fisico e di prevedere cosa accade quando una macchina compie un’azione. Nata nel 2025, oggi conta 15 persone, tutte a Londra, e ha raccolto circa 3,5 milioni di euro nel suo primissimo round di finanziamento.

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Prima il mondo virtuale, poi la fabbrica

Il metodo si racconta in poche parole. Su una linea produttiva un operatore seleziona dei componenti e li sistema in una scatola. Saturn verifica con il cliente se esiste già una macchina adatta, altrimenti la cerca insieme a lui, poi ricrea il compito in ambiente virtuale e la addestra con il proprio modello. Solo l’ultimo 5% del lavoro è un test nel mondo reale, con dati raccolti dal robot stesso.

Rispetto ai concorrenti le differenze sono due. La startup non usa i dati egocentrici, quelli raccolti da operatori che indossano sensori in fabbrica, perché secondo Seghetti rendono meno di altri metodi e spesso creano attriti con i sindacati. Inoltre il modello è efficiente e fisicamente accurato, così la distanza tra ciò che la macchina apprende in simulazione e ciò che fa davvero resta minima. Da qui nasce la stima delle due settimane.

All’inizio però l’idea era un’altra. I due cofondatori più tecnici, Simone Totaro e Francesc Cunillera, volevano applicare la tecnologia ai reattori nucleari. Seghetti li ha frenati, perché in quel settore ci sarebbero stati forse due clienti al mondo e autorizzazioni infinite. La robotica è arrivata grazie ad amici impegnati nella guida autonoma tra Waymo e Cruise. Anche il nome ha un senso preciso, visto che Saturno è il dio del tempo e un world model serve proprio ad accelerare le simulazioni temporali.

Clienti, investitori e la scelta di Londra

I mercati di partenza sono l’automotive italiano e l’aerospazio, con l’attività concentrata tra Italia e Germania e qualche difficoltà in più in Francia. Seghetti ha confermato una collaborazione iniziale con Stellantis, precisando che le decisioni sulla catena produttiva si prendono ancora a Mirafiori, dove un gruppo di quattro persone guida il lavoro su autonomia e robotica. Per il cloud la scelta è caduta sul francese Scaleway, preferito a Google e Amazon Web Services perché distribuisce pochi crediti ogni mese ma segue le aziende nel tempo, con prezzi accessibili e un’infrastruttura interamente europea.

Il segmento che cresce più in fretta è però quello dei data center, settori con molto capitale che devono costruire un impianto dopo l’altro e dove la robotica può accorciare in modo “esponenziale” i tempi di messa in opera. Londra, invece, è stata scelta anche per i costi. Un ricercatore con esperienza in aziende come Waymo, Wayve o Woven by Toyota costa circa un terzo rispetto a un collega americano, e fondare una società è molto più rapido che in Italia, dove serve il notaio per ogni firma di un investitore.

Oggi l’80% dei finanziatori è britannico, circa il 5% arriva dal fondo italiano Vento e il resto dagli Stati Uniti. La prossima raccolta, prevista a inizio 2027 con una seconda a fine anno, sarà tra i 17 e i 25 milioni di euro e arriverà al 90% dall’America. I dispiegamenti industriali resteranno al 100% tra Europa e Stati Uniti, mentre il team di ricerca rimarrà in Europa.

Sulla Cina la posizione di Seghetti è netta. I modelli devono restare in Europa e tra clienti occidentali, mentre sull’hardware al momento non esiste un’alternativa vera e tra una dimostrazione di fattibilità e un componente certificato c’è, a suo giudizio, un divario di dieci anni. Tra le sue proposte per l’ecosistema europeo figurano una società di diritto europeo valida in tutti i Paesi, regole semplici sulle stock option e la proprietà intellettuale dei ricercatori sul modello nordico, dove appartiene al professore e non all’università.

Fonte: TecnoAndroid