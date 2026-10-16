UGREEN Nexode Pro 100W con display a colori a 44,99€ su Amazon

Il caricatore UGREEN Nexode Pro 100W è sceso al suo minimo storico su Amazon con un taglio del 25% che lo porta a 44,99€. Si tratta di un alimentatore multiporta pensato per chi ogni giorno deve ricaricare parecchi dispositivi USB C e che si distingue per un dettaglio poco comune, cioè un display TFT a colori capace di mostrare in tempo reale cosa succede durante la ricarica.

Chi gira con notebook, tablet e smartphone sempre a corto di batteria conosce bene il fastidio dei caricatori che scaldano troppo o che non danno alcuna indicazione sullo stato della carica. Il modello di UGREEN prova a risolvere entrambe le questioni con una potenza fino a 100W distribuita su quattro porte intelligenti e uno schermo che toglie ogni dubbio su quello che sta accadendo mentre i dispositivi si ricaricano.

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Tanta potenza e uno schermo integrato in poco spazio

Sotto la scocca in plastica grigio antracite lavora la tecnologia GaNInfinity II, che consente di contenere le dimensioni senza rinunciare alla potenza. La configurazione è pensata per chi utilizza più apparecchi nello stesso momento e prevede tre ingressi USB C e uno USB A. Le prime due porte USB C arrivano fino a 100W ciascuna e si prestano bene ad alimentare un MacBook o un notebook moderno, oppure a fare da seconda fonte di ricarica rapida. La terza si ferma a 65W ed è adatta a tablet e smartphone, mentre la porta USB A offre fino a 22,5W per i dispositivi un po’ più datati.

A gestire il tutto ci pensa un sistema intelligente che ripartisce automaticamente l’energia tra le porte occupate ed evita inutili sprechi. Il vero punto di forza di Nexode Pro resta però il display TFT. Con il tasto collocato appena sotto lo schermo si possono scorrere quattro modalità differenti, ognuna con informazioni sullo stato della ricarica. Una caratteristica piuttosto rara in questa fascia di prezzo, dove di solito i caricatori si limitano a un semplice led o a nessuna indicazione.

Compatibilità ampia e protezioni integrate

Sul fronte della compatibilità il caricatore multiporta supporta numerosi protocolli, tra cui PD 3.1/3.0, QC 5.0/4+/3+, Galaxy 45W/25W, SCP e FCP. Questo lo rende adatto a smartphone Galaxy, iPhone, iPad e MacBook di ultima generazione, così un unico accessorio può prendere il posto di diversi alimentatori sparsi tra scrivania, casa e zaino.

La spina pieghevole rende più comodo il trasporto, mentre le protezioni contro cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento garantiscono maggiore sicurezza nell’uso quotidiano. Con più dispositivi collegati per parecchio tempo è comunque normale avvertire un leggero calore, un effetto legato ai carichi multipli prolungati.

Il prezzo più basso visto finora

Con la promozione in corso UGREEN Nexode Pro 100W costa 44,99€ invece dei 59,99€ di listino. Lo sconto del 25% equivale a un risparmio di 15€ e porta l’alimentatore alla cifra più bassa registrata per questo modello. Considerando quello che offre, dallo schermo TFT fino alla potenza massima di 100W, il rapporto qualità prezzo in questo momento risulta decisamente interessante per chi cerca un caricatore compatto e affidabile da usare con più dispositivi.

Il minimo storico riguarda la versione a quattro porte, acquistabile su Amazon.it al prezzo scontato di 44,99€.

Fonte: TecnoAndroid