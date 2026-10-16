Gboard beta, bug blocca le maiuscole su Pixel e altri Android

Un fastidioso bug di Gboard sta impedendo a diversi utenti di digitare le lettere maiuscole, e il problema non riguarda un singolo marchio. La tastiera predefinita degli smartphone Made by Google, scelta anche da tanti altri produttori del mondo Android e molto apprezzata pure su iOS, sta mostrando un malfunzionamento che a prima vista sembra casuale. Analizzando le segnalazioni emerge però un filo comune piuttosto preciso, e per fortuna esistono già alcune soluzioni per aggirare l’ostacolo almeno in via temporanea.

Nel dettaglio chi incappa nell’anomalia si ritrova con il tasto Shift che smette semplicemente di rispondere. Premendolo non succede nulla e la tastiera continua a scrivere tutto in minuscolo, il che rende complicato anche solo iniziare una frase come si deve o inserire un nome proprio.

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Quali dispositivi sono coinvolti e perché succede

Negli ultimi giorni le lamentele sono cresciute in modo evidente e raccontano una situazione abbastanza variegata. Il disturbo compare soprattutto sui Pixel di Google, ma non mancano casi su telefoni Xiaomi, Motorola e Samsung. Dal punto di vista dell’hardware quindi non sembra esserci alcun collegamento logico tra un episodio e l’altro, visto che i modelli colpiti appartengono a famiglie e produttori molto diversi.

Il nesso salta fuori invece guardando alla versione dell’applicazione installata. Tutti gli utenti alle prese con il problema utilizzano infatti la versione beta di Gboard, mentre chi è rimasto sul canale stabile non ha riscontrato alcuna difficoltà con le maiuscole. Un dettaglio che restringe parecchio il campo e lascia pensare a un intoppo legato a una specifica build ancora in fase di test, più che a un difetto dei singoli dispositivi.

Come risolvere il problema delle maiuscole

Considerato che la falla sembra legata alla release di prova, la strada più immediata consiste nell’uscire dal programma beta della tastiera e installare l’ultima versione stabile disponibile. È il rimedio più diretto e quello che, stando alla maggior parte delle testimonianze, elimina il malfunzionamento alla radice.

Chi preferisce non abbandonare le anteprime può comunque provare qualche alternativa meno drastica. Alcuni utenti raccontano di aver sistemato tutto con un semplice riavvio del dispositivo. Altri hanno trovato utile passare per qualche istante a una tastiera diversa per poi tornare a quella del colosso di Mountain View. C’è poi chi ha ottenuto buoni risultati svuotando la cache dell’app, operazione che si esegue entrando in Impostazioni, poi App, Tutte le app, Gboard e infine Spazio di archiviazione e cache, dove compare la voce Svuota cache.

Il numero di segnalazioni è comunque abbastanza alto da far ritenere molto probabile che Google sia già al corrente della questione. La correzione potrebbe arrivare a breve, magari con un intervento lato server che non richiederebbe nemmeno un aggiornamento manuale dell’applicazione.

Come scaricare o aggiornare Gboard

Per installare o aggiornare Gboard su uno smartphone Android e non perdere le novità introdotte dal team di sviluppo basta aprire la pagina dell’app sul Google Play Store. A quel punto si tocca il pulsante Installa in caso di primo download oppure Aggiorna se è disponibile una versione più recente.

Chi invece ha voglia di provare in anticipo le funzioni che arriveranno in futuro può iscriversi al Programma Beta dell’applicazione e scaricare Gboard nella sua versione di prova. Qualora il programma risulti al completo resta possibile procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, tenendo però presente che proprio la build beta è quella al centro del problema delle maiuscole di questi giorni.

Fonte: TecnoAndroid