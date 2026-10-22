Saros, vendite stimate a 500.000 copie nonostante la critica

Le vendite di Saros si stanno rivelando un brutto colpo per Housemarque e per Sony. La nuova esclusiva Sony firmata dallo studio finlandese avrebbe infatti superato di poco le 500.000 copie vendute, un risultato decisamente lontano da quello che il mercato si aspettava. Il dato pesa ancora di più se si considera che il gioco era stato accolto con giudizi positivi, eppure questo non è bastato a trasformarlo in un successo commerciale.

Saros e un debutto molto sotto le attese

Le stime arrivano da Alinea Analytics, società che si occupa di analizzare l’andamento del mercato videoludico. Secondo i suoi calcoli l’ultimo lavoro del team di sviluppo avrebbe venduto molto meno rispetto alle previsioni di mercato, fermandosi appunto attorno alla soglia del mezzo milione di copie. Un numero che per un titolo di questo peso viene letto senza troppi giri di parole come un flop commerciale.

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Va detto che si tratta di stime e non di dati ufficiali comunicati dall’azienda giapponese. Le cifre elaborate dalle società di analisi servono comunque a dare un’idea abbastanza concreta di come stia andando un prodotto, soprattutto quando i publisher scelgono di non diffondere i numeri reali. In questo caso il quadro che emerge non è affatto incoraggiante per Saros, che a quanto pare non è riuscito a intercettare il grande pubblico come sperato.

Il punto più curioso della vicenda riguarda proprio il contrasto tra accoglienza critica e risposta del mercato. Il gioco aveva raccolto giudizi positivi, e in genere una buona reputazione aiuta a spingere le vendite nelle settimane successive al lancio. Stavolta però il meccanismo sembra essersi inceppato, e la qualità riconosciuta al titolo non si è tradotta in copie vendute nella misura prevista.

Un segnale poco rassicurante per le esclusive Sony

La notizia non tocca soltanto Housemarque. Il risultato di Saros finisce inevitabilmente per allargare il discorso a tutte le esclusive di casa Sony, cioè a quei giochi che dovrebbero rappresentare uno dei punti di forza dell’ecosistema PlayStation. Quando un progetto di questo tipo vende meno del previsto, il colpo non riguarda solo lo studio che lo ha realizzato ma tocca in qualche modo l’intera strategia del produttore. Per lo sviluppatore finlandese la situazione è particolarmente delicata. Saros rappresenta infatti l’ultima iterazione del team, e un riscontro commerciale così debole arriva dopo un lavoro che la critica aveva apprezzato. Il divario tra la qualità percepita e i numeri effettivi è proprio l’aspetto che rende il caso così discusso tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Il dato delle 500.000 copie circa, per quanto possa sembrare consistente a un occhio poco abituato alle dinamiche del settore, va infatti rapportato alle aspettative che accompagnavano il gioco. Ed è proprio rispetto a quelle aspettative che il risultato viene considerato deludente. Le previsioni indicavano numeri ben diversi, e lo scarto tra quanto atteso e quanto raggiunto spiega perché si parli apertamente di insuccesso.

Al momento Sony non ha diffuso cifre ufficiali sulle vendite di Saros, e l’unico riferimento disponibile resta quello delle stime elaborate da Alinea Analytics, che collocano il titolo poco sopra il mezzo milione di copie vendute.

Fonte: TecnoAndroid