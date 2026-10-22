Monster Hunter Wilds su Switch 2: la demo del Prologo è gratis

Capcom ha pubblicato oggi, come annunciato nei giorni scorsi, la demo di Monster Hunter Wilds su Nintendo Switch 2. Si tratta della versione di prova dedicata al Prologo, che permette di affrontare la prima parte dell’avventura e di entrare nel nuovo capitolo della celebre serie, già disponibile da tempo sulle altre piattaforme. Per chi aspettava di vedere all’opera il gioco sulla console ibrida di Nintendo, l’occasione arriva con qualche settimana di anticipo rispetto all’uscita ufficiale.

Più che un semplice assaggio, è una vera e propria porta d’ingresso al titolo completo. La parte iniziale può essere giocata per intero e soprattutto c’è la possibilità di trasferire progressi e salvataggi nella versione definitiva, nel caso in cui si decida di acquistarla al lancio. La data di uscita su Switch 2 è fissata per il 4 dicembre, quindi nessuna ora passata a cacciare andrà sprecata.

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Al momento la demo non compare ancora nella sezione italiana dell’eShop, ma il suo arrivo è atteso nel giro di poche ore. Una volta online, il download sarà gratuito e si potrà effettuare direttamente dal negozio digitale della console.

Cosa offre il Prologo di Monster Hunter Wilds

Il Prologo coincide con le battute iniziali del gioco e svolge una doppia funzione. Da un lato introduce la trama, dall’altro presenta in modo graduale le diverse meccaniche del gameplay. Il risultato è un primo contatto piuttosto soddisfacente con il mondo di Monster Hunter Wilds e con tutto ciò che lo caratterizza, senza dover sborsare nulla.

Si parte dall’editor, che consente di creare il proprio cacciatore e il fedele compagno Felyne, per poi proseguire con la storia fino alla conclusione della missione “Verso la foresta”, la terza del Capitolo 1. Un percorso che serve proprio a prendere confidenza con i comandi e con il ritmo tipico della serie, prima di buttarsi nelle sfide più impegnative.

La durata complessiva dovrebbe aggirarsi tra una e due ore di gioco. In questo arco di tempo sarà possibile esplorare due regioni, le Piane Ventose e la Foresta Scarlatta, e misurarsi con diversi mostri. Tra le creature da affrontare figurano il Chatacabra e il Lala Barina, due avversari che offrono già un’idea abbastanza chiara di come funzionano gli scontri.

Multiplayer locale e attesa per Ascendance

Nella versione di prova c’è spazio sia per la modalità in single player sia per il gioco in compagnia. Il multiplayer è infatti supportato tramite connessione in locale, così da poter cacciare insieme ad altri giocatori vicini. Manca invece la componente online, che in questa demo non è presente e quindi non potrà essere testata prima del lancio.

Nel frattempo cresce l’attesa per il corposo aggiornamento Monster Hunter Wilds Ascendance, annunciato lo scorso giugno e previsto per il 2027. L’espansione promette parecchie novità e contenuti aggiuntivi, a partire dai draghi anziani fino a un endgame più impegnativo e meglio bilanciato rispetto a quello attuale.

Fonte: TecnoAndroid