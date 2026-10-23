Samsung W27 è il lusso di Z Fold 8 Ultra: ecco in foto blu e oro per la Cina

Un pieghevole vestito di blu e oro, con il modulo fotografico rifinito in una tinta dorata che difficilmente passa inosservata. Sarebbe questo il volto di Samsung W27, il prossimo smartphone pieghevole destinato esclusivamente al mercato cinese, comparso in un’immagine condivisa su X dal leaker Ice Universe. Secondo chi ha diffuso lo scatto, si tratterebbe a tutti gli effetti di una variante più esclusiva di Galaxy Z Fold 8 Ultra, una sorta di edizione elegante del top di gamma con cerniera che l’azienda sudcoreana propone a livello globale.

Niente di davvero inedito, a dirla tutta. Samsung porta avanti questa iniziativa ormai da anni e ogni nuova generazione di pieghevoli finisce per avere una gemella pensata per la Cina, più curata nell’estetica e rivolta a un pubblico che cerca qualcosa di diverso rispetto alla versione venduta nel resto del mondo. La combinazione cromatica mostrata nella foto va esattamente in questa direzione, con il blu del corpo e i dettagli dorati attorno alla fotocamera che puntano tutto su un’immagine raffinata e riconoscibile al primo sguardo.

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Cos’è la serie W e da dove arriva

Credits: TecnoAndroid

La serie W non è certo una trovata recente. Esiste fin dai tempi dei primi Galaxy Z Fold e da allora ha mantenuto la stessa filosofia di fondo. Parliamo di modelli riservati alla Cina, generalmente più ricercati nelle finiture rispetto ai pieghevoli corrispondenti commercializzati a livello internazionale. In parole semplici, Samsung prende la base di un dispositivo già noto e la riveste con colori e dettagli capaci di trasmettere un’idea di esclusività, così da distinguerlo dal modello di partenza.

Il nuovo arrivato raccoglierebbe l’eredità di Samsung W26, presentato a ottobre dello scorso anno e costruito partendo da Galaxy Z Fold 6. Con W27 la storia dovrebbe ripetersi, solo che stavolta il punto di riferimento sarebbe Galaxy Z Fold 8 Ultra. Il passaggio di testimone segue quindi una logica piuttosto lineare, con ogni capitolo della famiglia W legato a doppio filo al pieghevole di turno della casa coreana. Chi segue da vicino questo segmento conosce bene lo schema, e anche questa volta tutto lascia pensare che verrà rispettato.

Specifiche ancora avvolte nel mistero

Per ora la fotografia è praticamente l’unico indizio concreto sul dispositivo. Non sono emerse specifiche tecniche né informazioni sulle eventuali differenze rispetto al modello da cui dovrebbe derivare. Nessun numero, nessun dettaglio ufficiale sulla scheda tecnica. Solo un’immagine e un nome, che però bastano a delineare con una certa chiarezza il tipo di prodotto di cui si sta parlando.

Guardando a come Samsung ha gestito le precedenti generazioni W, qualche ipotesi si può comunque fare. È plausibile che il nuovo pieghevole riprenda l’hardware di Galaxy Z Fold 8 Ultra, distinguendosi soprattutto per l’aspetto esteriore e per il posizionamento sul mercato cinese. Il cuore tecnico resterebbe dunque lo stesso del Fold, mentre a cambiare sarebbero il look e l’identità del dispositivo, studiati per una clientela ben precisa che da sempre apprezza queste edizioni speciali. Una formula collaudata, insomma, che il colosso sudcoreano sembra intenzionato a riproporre senza grandi stravolgimenti.

Chi invece guarda al modello internazionale può già mettere le mani su Galaxy Z Fold 8 Ultra, acquistabile online a partire da 1.219 euro. Altre offerte lo propongono rispettivamente a 1.309 euro e a 1.348 euro.

Fonte: TecnoAndroid