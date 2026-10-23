XGIMI Aura 3 Pro e Max: proiettori laser fino a 5.700 lumen

XGIMI ha aperto su Kickstarter i preordini di XGIMI Aura 3 Pro e Aura 3 Max, due proiettori ultra short throw pensati per chi sogna un cinema da 120 pollici in salotto ma non vuole spegnere ogni luce della casa per goderselo. Entrambi i modelli sono costruiti per stare a pochissimi centimetri dalla parete, e il loro vero asso nella manica è una luminosità che sul mercato si vede raramente.

Durante la campagna di finanziamento Aura 3 Pro parte da 1.959 euro, mentre Aura 3 Max sale a 2.137 euro. Quando arriveranno i prezzi di listino ufficiali le cifre cresceranno parecchio, arrivando a circa 3.560 euro per il primo e 4.450 euro per il secondo. Non si tratta certo di una spesa alla portata di chiunque, ma in termini di resa luminosa le alternative non abbondano.

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Luminosità da record e tecnologia laser RGB

Il dato che salta subito all’occhio riguarda i lumen. Aura 3 Pro arriva a 4.100, mentre il fratello maggiore spinge fino a 5.700 lumen con un rapporto di contrasto di 8.000:1. Per avere un termine di paragone basta pensare che la maggior parte dei proiettori con Google TV si ferma tra i 1.000 e i 2.000 lumen e che anche i modelli a ottica ultra corta più performanti superano a fatica quota 3.000. Lo stesso Aura 2, il predecessore, si fermava a 2.300 lumen. In pratica i nuovi arrivati raddoppiano o quasi quanto offre normalmente il mercato, e questo permette di usarli in stanze non del tutto oscurate senza sacrificare la qualità dell’immagine.

Sotto la scocca lavora una proiezione laser RGB a triplo laser, affiancata da un doppio diaframma dinamico che gestisce meglio luce e contrasto. Il risultato promesso sono neri più profondi e zone luminose più ricche di dettagli. Non manca il supporto alla riproduzione 4K a 120Hz, insieme a Dolby Vision e HDR10+.

Audio Harman Kardon, Google TV e gaming

Credits: TecnoAndroid

Anche il comparto sonoro è stato curato con attenzione. XGIMI ha integrato speaker Harman Kardon da 80W, una scelta che chiarisce bene l’ambizione di questi dispositivi, cioè proporsi come un sistema home cinema completo. Nella confezione trovano posto pure due paia di occhiali 3D, da sfruttare con la modalità Cinematic 3D.

Grazie a Google TV integrato, Netflix, YouTube e Prime Video sono disponibili fin dal primo avvio, e il Play Store consente di scaricare altre app Android. Nessun dongle esterno da collegare, quindi, perché tutto il necessario è già a bordo.

Chi pensa di usarli anche per giocare troverà numeri piuttosto interessanti. La latenza dichiarata è di 1ms e c’è il supporto a Variable Refresh Rate, Auto Low Latency Mode e FreeSync Premium. Giocare su uno schermo da 120 pollici con queste caratteristiche è un’esperienza che pochi proiettori in commercio riescono a garantire. XGIMI propone già un’altra gamma con specifiche simili orientata al gaming, ma la serie Aura 3 alza decisamente l’asticella sul fronte della luminosità. Su Kickstarter sono disponibili anche dei bundle che abbinano il proiettore a uno schermo, con prezzi variabili in base al modello scelto e alle dimensioni della superficie di proiezione. Trattandosi di una campagna di crowdfunding valgono i rischi tipici di questa formula di finanziamento, anche se XGIMI è un marchio con una storia ormai consolidata. Le consegne sono previste a partire da dicembre.

Fonte: TecnoAndroid