Samsung vuole scongiurare l’aumento dei prezzi per la famiglia Galaxy S26

In attesa del debutto della famiglia Galaxy S26 atteso entro la fine di febbraio, stanno continuando ad emergere tante indiscrezioni sui prossimi flagship di Samsung. Attraverso i report trapelati nelle ultime settimane, stiamo scoprendo tanti nuovi dettagli sugli smartphone.

Secondo quanto condiviso dai colleghi di SamMobile, i prossimi Galaxy S26 potranno contare su piccoli cambiamenti a livello hardware. Tali modifiche permetteranno a Samsung di affinare alcuni aspetti ma, in generale, non dobbiamo aspettarci grandi rivoluzioni tecniche.

Questo approccio da parte del produttore coreano dovrebbe servire anche per mantenere il prezzo in linea con le aspettative dei consumatori. Infatti, sembra che Samsung stia facendo di tutto per evitare aumenti di prezzo per i propri flagship.

La famiglia Samsung Galaxy S26 è in arrivo ma i prezzi di lancio potrebbero essere più alti rispetto alla precedente generazione

L’obiettivo del produttore coreano è quello di mantenere un prezzo di lancio in linea con la precedente generazione. Tuttavia, i recenti aumenti di prezzo delle memorie RAM non sta aiutando Samsung e gli altri OEM nel contenimento dei costi.

Alcuni esperti di settore indicano che il prezzo delle memorie è quasi triplicato e questi potrebbe influire direttamente sul consumatore finale. L’obiettivo di Samsung è quello di mantenere il prezzo del Galaxy S26 Ultra sotto la soglia psicologica dei 2 milioni di KRW in Corea del Sud, una cifra di circa 1.154 euro al cambio.

In Italia il Galaxy S25 Ultra è stato lanciato a 1.499 euro nella variante da 256GB di memoria ma non è detto che Samsung riesca a mantenere invariato il prezzo. Per riuscire a contenere i costi, l’azienda potrebbe adottare alcune soluzioni drastiche. Alcuni ipotizzano il taglio dei vantaggi al pre-ordine o l’eliminazione di alcuni bonus tra cui i gadget in omaggio con l’acquisto. Non resta che attendere ancora poche settimane per scoprire la strategia del gigante tecnologico per i prossimi Galaxy S26.