ECOVACS X12 OMNICYCLONE scende a 599€: 22.000 Pa e rullo lavante

Chi stava aspettando l’occasione giusta per un robot aspirapolvere di fascia alta adesso ha un motivo concreto per guardarsi intorno, perché ECOVACS X12 OMNICYCLONE Care Complete scende a 599€ su Amazon. Il prezzo mediano di riferimento si ferma a 1.099€, quindi la differenza arriva a 500€ tondi. Non proprio spiccioli, soprattutto quando si parla di un apparecchio pensato per occuparsi da solo della pulizia di casa.

C’è poi un dettaglio che rende la promozione più credibile del solito. Negli ultimi 30 giorni il prezzo minimo registrato era di 849€ e anche rispetto a quella soglia il costo attuale cala di altri 250€. Il ribasso quindi non nasce dal confronto con un listino pieno che quasi nessuno paga davvero, perché regge bene anche accanto alle quotazioni più recenti del prodotto.

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Quanto si risparmia davvero con ECOVACS X12

Mettendo in fila i numeri il quadro diventa piuttosto chiaro. L’offerta, aggiornata al 2 novembre 2026, porta ECOVACS X12 a 599€, con uno sconto di circa il 45% sul prezzo mediano di 1.099€. Se invece si prende come base il minimo dell’ultimo mese, cioè 849€, la riduzione si aggira attorno al 29%. Due percentuali diverse che raccontano la stessa cosa da angolazioni differenti: il prezzo di oggi è sensibilmente più basso sia rispetto al valore abituale sia rispetto alle cifre viste nelle settimane precedenti.

Va detto che si tratta di una promozione a tempo. Prezzo e disponibilità possono cambiare senza preavviso, come accade spesso con questo genere di occasioni, quindi la cifra di 599€ non è garantita a lungo. Chi ha già messo questo modello nella propria lista dei desideri farebbe bene a tenerlo d’occhio.

Ma cosa si porta a casa con questa spesa? Il robot offre una potenza di aspirazione da 22.000 Pa, un valore che lo colloca chiaramente nella parte alta del mercato. A questo si aggiungono un rullo lavapavimenti da 27 cm e una stazione di svuotamento senza sacchetto, che si occupa di raccogliere lo sporco aspirato dal dispositivo una volta terminato il giro. Un pacchetto completo, insomma, che unisce aspirazione e lavaggio nello stesso apparecchio.

Il sistema OZMO ROLLER 3.0 e il lavaggio dei pavimenti

La parte davvero interessante di questo modello, però, riguarda il lavaggio. ECOVACS ha scelto di affidarsi al sistema OZMO ROLLER 3.0, che al posto dei classici panni rotanti utilizza un rullo lungo 27 cm. Il componente arriva a 220 giri al minuto, una velocità pensata per strofinare il pavimento con una certa energia e rimuovere lo sporco in modo più efficace.

Non è l’unica accortezza. Grazie alla tecnologia TruEdge il rullo riesce a estendersi verso i bordi, così da arrivare anche nelle zone vicine a muri e battiscopa, quelle che di solito restano un po’ trascurate dai robot meno evoluti. Chi ha già avuto un robot lavapavimenti sa bene quanto quei centimetri lungo il perimetro delle stanze facciano la differenza nel risultato finale.

Il dettaglio più curioso riguarda però il modo in cui il rullo viene tenuto pulito. Mentre il dispositivo lavora, il rullo viene risciacquato attraverso getti d’acqua che lo liberano dallo sporco appena raccolto. L’obiettivo è evitare uno dei difetti più fastidiosi di questi apparecchi, ovvero il trascinamento della sporcizia già rimossa sul resto del pavimento, problema che finisce per vanificare almeno in parte il lavoro svolto. Con ECOVACS X12 OMNICYCLONE il rullo si mantiene pulito durante l’intero ciclo di lavaggio, e tutto questo oggi è disponibile su Amazon a 599€.

Fonte: TecnoAndroid