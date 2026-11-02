Call of Duty Modern Warfare 4: niente voto Metacritic su Xbox

Una semplice immagine promozionale di Call of Duty ha finito per accendere i riflettori su un problema che riguarda da vicino Xbox. Per celebrare l’uscita di Modern Warfare 4, l’account ufficiale della serie su X ha condiviso un riepilogo dei voti ottenuti su Metacritic, mettendo in fila le medie delle diverse piattaforme. Nell’elenco però mancava proprio la versione per la console di casa Microsoft, e il motivo è piuttosto curioso: le recensioni pubblicate erano troppo poche per generare un punteggio.

I numeri mostrati raccontano un’accoglienza decisamente positiva per il nuovo capitolo dello sparatutto bellico. La versione per Switch 2 si è fermata a quota 89, quella per PlayStation 5 a 88 e l’edizione PC a 87. Valori molto vicini tra loro che descrivono un gioco apprezzato in modo abbastanza uniforme dalla critica, indipendentemente dalla piattaforma scelta per provarlo.

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Il paradosso di un franchise Microsoft senza voto su Xbox

Il dettaglio che ha fatto sorridere molti appassionati è tutto nell’assenza. Call of Duty è infatti un marchio di proprietà di Microsoft, eppure l’immagine celebrativa non riportava alcuna valutazione media per la versione Xbox di Modern Warfare 4. Una situazione ironica, perché ci si aspetterebbe esattamente il contrario, cioè che la console della stessa azienda proprietaria della serie fosse quella con la copertura più ampia da parte della stampa specializzata.

La spiegazione non ha niente a che vedere con la qualità del porting o con eventuali problemi tecnici. Su Metacritic un punteggio medio compare solo quando si accumula un numero sufficiente di recensioni dedicate a una specifica edizione, e nel caso della versione Xbox quella soglia non è stata raggiunta. Senza abbastanza giudizi da mettere insieme, la media semplicemente non viene calcolata, e così lo spazio riservato alla console Microsoft è rimasto vuoto nel materiale promozionale.

Il caso di Modern Warfare 4 rende piuttosto evidente una tendenza che riguarda le testate. Quando si tratta di provare un titolo multipiattaforma, molti recensori tendono a scegliere altre versioni, che si tratti di PlayStation 5, di PC o persino di Switch 2, lasciando quella Xbox con una copertura molto più ridotta. Il risultato è che anche un gioco di punta, legato a doppio filo all’ecosistema di Microsoft, può ritrovarsi senza un voto aggregato proprio sulla piattaforma di riferimento.

Le promesse di Xbox per semplificare il processo

La questione non è passata inosservata dalle parti di Redmond. Xbox ha infatti fatto sapere di essere al lavoro su una serie di aggiornamenti pensati per rendere più semplice il processo legato alle recensioni sulla propria piattaforma. L’obiettivo è ridurre gli ostacoli che oggi spingono molti addetti ai lavori a preferire altre console quando devono valutare un nuovo titolo.

Per il momento non sono stati comunicati dettagli specifici su come cambierà la procedura né sulle tempistiche degli interventi. La promessa resta comunque significativa, perché arriva subito dopo un episodio che ha messo in imbarazzo il marchio Call of Duty proprio nel momento della sua massima esposizione. Un gioco che su Metacritic viaggia tra 87 e 89 punti sulle altre piattaforme e che su Xbox non ha ancora una media è un’immagine che difficilmente Microsoft vorrà rivedere con le prossime uscite.

Gli aggiornamenti annunciati dovrebbero quindi agire proprio su questo fronte, cercando di riportare la versione Xbox dei giochi allo stesso livello di attenzione riservato alle altre edizioni. Xbox si è impegnata a intervenire per semplificare il processo di recensione sulla propria console, così che casi come quello di Modern Warfare 4 non lascino più vuota la casella dedicata alla piattaforma di casa.

Fonte: TecnoAndroid