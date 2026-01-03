Samsung rilancia Bixby e punta su Perplexity per renderlo più evoluto

Con l’inizio del 2026, Samsung chiarisce una volta per tutte il destino di Bixby. Dopo mesi di dubbi e ipotesi nate in seguito al lancio della serie Galaxy S25, l’assistente proprietario non solo resta centrale nella strategia dell’azienda, ma si prepara a una fase di rilancio grazie a un’integrazione profonda con l’intelligenza artificiale di Perplexity.

Le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi parlavano di un possibile debutto di questa novità con la futura gamma Galaxy S26. Ora emergono elementi più concreti che confermano come il lavoro di integrazione sia già in corso, segnalando una direzione ben definita per il futuro di Bixby.

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Un assistente più contestuale e meno rigido

La prima conferma pratica arriva da uno screenshot condiviso su X dall’utente achultra, che mostra una versione inedita dell’assistente. Nell’esempio visibile, Bixby risponde a una richiesta sul meteo andando oltre la semplice indicazione di temperature e condizioni atmosferiche. L’assistente fornisce infatti suggerimenti pratici, come il consiglio di portare una giacca, dimostrando un approccio più contestuale e vicino al linguaggio naturale.

Questa evoluzione è resa possibile proprio dal contributo di Perplexity, che permette a Bixby di elaborare risposte più ricche, aggiornate e articolate, avvicinandolo a un vero motore conversazionale e non solo a un sistema di comandi vocali.

Versioni compatibili e stato attuale

Al momento, le nuove funzioni risultano limitate a una configurazione ben precisa. L’integrazione con Perplexity è presente nella versione 4.0.50.4 dell’app Bixby ed è accessibile esclusivamente sui dispositivi che eseguono la beta di One UI 8.5. Questo significa che la distribuzione è ancora in fase di test e non disponibile per il pubblico generale.

Un percorso già avviato nel mondo Samsung

La collaborazione tra Samsung e Perplexity non rappresenta un debutto assoluto. Il motore di ricerca AI è già integrato nei televisori smart del marchio, dove viene utilizzato per fornire risposte più complete e pertinenti. L’estensione di questa tecnologia agli smartphone Galaxy apre però scenari più ampi, soprattutto per la gestione di richieste complesse che vanno oltre il controllo del dispositivo.

Accanto alle nuove capacità di ragionamento, Bixby riceverà anche un aggiornamento grafico, con un pop-up rinnovato e più coerente con i canoni estetici dell’interfaccia Samsung. Un segnale chiaro di come l’azienda intenda riportare il proprio assistente al centro dell’esperienza utente.