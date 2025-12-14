Samsung porta One UI 8 Watch su Galaxy Watch FE: cosa cambia?

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Chi acquista un dispositivo targato Samsung spesso non lo fa soltanto per design o dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano garantisce, traducendosi in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con costanza per lungo tempo. Questo riguarda non solo smartphone e tablet ma anche gli smartwatch. L’ultimo esempio arriva da Samsung Galaxy Watch FE, per il quale è stato dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta One UI 8 Watch, l’interfaccia personalizzata basata su Wear OS 6.

Rollout iniziale limitato alla Corea del Sud

Al momento le segnalazioni relative a tale aggiornamento arrivano esclusivamente dalla Corea del Sud, unico Paese nel quale pare essere disponibile. Samsung adotta tipicamente questa strategia di rilascio graduale, testando prima gli update nel mercato domestico prima di estenderli globalmente, permettendo di identificare e correggere eventuali problemi prima del deployment su larga scala.

L’aggiornamento porta il firmware di Samsung Galaxy Watch FE alla versione R861XXU1CYK6, con le patch di sicurezza di ottobre 2025. L’update introduce una notevole revisione del design dell’interfaccia utente oltre a numerose funzionalità nuove, con un miglioramento generale dell’esperienza offerta. Nel corso delle prossime settimane l’update dovrebbe raggiungere anche i modelli commercializzati negli altri Paesi, inclusi Europa e Italia.

Procedura di installazione tramite Galaxy Wearable

Una volta che la nuova versione software sarà effettivamente disponibile, gli utenti potranno procedere al download e installazione aprendo l’applicazione Galaxy Wearable sullo smartphone abbinato e quindi andando nelle impostazioni dello smartwatch, dove si troverà la voce relativa agli aggiornamenti con la possibilità di scaricarla e installarla.

La procedura di installazione durerà alcuni minuti e al riavvio dello smartwatch gli utenti avranno la nuova interfaccia. Durante l’installazione è consigliabile mantenere lo smartwatch in carica per evitare interruzioni che potrebbero danneggiare il software. Samsung raccomanda anche di effettuare un backup delle impostazioni prima di procedere, sebbene normalmente l’aggiornamento preservi tutte le configurazioni esistenti.

One UI 8 Watch porta con sé diverse novità funzionali tipiche della nuova generazione dell’interfaccia Samsung, inclusi widget riprogettati, animazioni più fluide, migliori integrazioni con l’ecosistema Galaxy e potenzialmente nuove watchface esclusive. Wear OS 6 sottostante offre miglioramenti prestazionali e di efficienza energetica che dovrebbero tradursi in autonomia leggermente superiore rispetto alla versione precedente.