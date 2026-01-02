Samsung porta Google Foto e l’intelligenza artificiale di Nano Banana sulle sue Smart TV

Samsung continua a rafforzare la convergenza tra i suoi dispositivi e l’ecosistema Google. Nelle ultime ore, il colosso coreano ha annunciato una novità significativa per le Smart TV: l’arrivo ufficiale di Google Foto, con una serie di funzioni AI sviluppate in collaborazione con il team di Gemini Nano Banana. L’obiettivo? Trasformare il televisore nel punto centrale della memoria digitale domestica, dove foto e ricordi prendono vita su grande schermo.

Google Foto sbarca sulle TV Samsung

L’integrazione tra Google Foto e Tizen OS sarà disponibile a partire dai primi mesi del 2026 e consentirà agli utenti di sincronizzare automaticamente le proprie gallerie fotografiche con i televisori Samsung. Una volta effettuato l’accesso con il proprio account Google, le immagini e i video salvati nel cloud compariranno direttamente nella sezione dedicata della Smart TV, senza configurazioni complesse o cavi di connessione.

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Le foto saranno visualizzabili attraverso un’interfaccia ispirata alle cornici digitali, con layout cinematici, transizioni fluide e riconoscimento intelligente di volti e luoghi. Grazie al supporto del sistema Vision AI Companion (VAC), le immagini saranno automaticamente organizzate per categorie — persone, luoghi, date o momenti speciali — permettendo di esplorare i propri ricordi come in un film di famiglia.

La nuova funzione “Memories”: ricordi curati con l’AI

Il grande debutto arriverà con Memories, una funzione esclusiva per le Smart TV Samsung che sarà disponibile in anteprima per sei mesi, a partire dall’inizio del 2026. Memories offrirà storie generate automaticamente, basate sulle fotografie e sui video dell’utente: un mix di riconoscimento visivo, machine learning e montaggio automatico, pensato per rivivere anniversari, vacanze e momenti importanti in modo emotivo e cinematografico.

Ogni storia potrà essere personalizzata tramite suggerimenti tematici e accompagnata da musica, effetti di luce e testi animati generati in tempo reale dalla IA integrata di Nano Banana, che rappresenta una versione avanzata del modello Gemini ottimizzato per la creazione visiva e la personalizzazione contestuale.

“Create with AI” e “Personalized Results”

Successivamente, entro la fine del 2026, Samsung introdurrà due nuove funzioni:

Create with AI : permetterà agli utenti di generare mini video o presentazioni fotografiche personalizzate sfruttando modelli narrativi e tematici (ad esempio “Viaggi”, “Famiglia”, “Momenti epici”), creati dall’intelligenza artificiale di Nano Banana.

: permetterà agli utenti di generare mini video o presentazioni fotografiche personalizzate sfruttando modelli narrativi e tematici (ad esempio “Viaggi”, “Famiglia”, “Momenti epici”), creati dall’intelligenza artificiale di Nano Banana. Personalized Results: analizzerà il comportamento visivo dell’utente e proporrà raccolte dinamiche di ricordi, come slideshow basati su persone, località o periodi specifici, offrendo un’esperienza sempre diversa e su misura.

Entrambe le funzioni faranno parte della piattaforma Vision AI Companion, già integrata nelle TV top di gamma Samsung e pensata per estendere le capacità di riconoscimento visivo e personalizzazione dei contenuti multimediali.