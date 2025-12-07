Samsung One UI 8.5: il presunto changelog anticipa un aggiornamento ricco di funzioni

One UI 8.5 è in fase di test da diverse settimane e, secondo un changelog trapelato, l’aggiornamento porterà interventi mirati su interfaccia, gestione dei dispositivi e strumenti Galaxy. La parte più rilevante riguarda l’evoluzione di DeX, che diventerà più flessibile grazie alla possibilità di ricordare posizione e dimensioni delle finestre. Una scelta che avvicina l’esperienza a quella di un ambiente desktop tradizionale, migliorando la produttività quotidiana.

Per quanto riguarda la gestione dell’energia, la sezione batteria verrà completamente riprogettata. Saranno disponibili dati più dettagliati su autonomia residua, stato di ricarica e utilizzo settimanale, insieme a un nuovo sistema di risparmio energetico articolato in due livelli: Standard e Maximum. Cambiano anche gli strumenti di visualizzazione, con un’interfaccia più chiara per interpretare i consumi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Condivisione, ecosistema e funzioni AI

Sul fronte della condivisione, Quick Share introdurrà una modalità dedicata alla sola ricezione, limitata ai dispositivi associati allo stesso account Samsung o Google. Entrerà in gioco anche il riconoscimento facciale, utile per suggerire automaticamente l’invio di foto ai soggetti presenti negli scatti. Per quanto concerne l’audio, Auracast otterrà funzioni aggiuntive, compresa la possibilità di trasmettere la propria voce a cuffie e speaker compatibili.

L’interazione tra prodotti dell’ecosistema diventerà più solida: smartphone, tablet e PC Samsung potranno accedere ai rispettivi file in modo incrociato. La TV sarà in grado di mostrare foto e video archiviati sul telefono, favorendo una fruizione più immediata dei contenuti. Questo sviluppo si inserisce nella graduale transizione da OneDrive a Samsung Cloud, sempre più centrale nella gestione dei dati. Sono previste inoltre nuove opzioni per il mirroring dello schermo verso TV e altri dispositivi.

Capitolo AI: Bixby migliorerà nella gestione delle impostazioni e nelle risposte, grazie a una cronologia delle conversazioni. Galaxy AI Photo Assist permetterà di generare e modificare immagini con una nuova cronologia delle operazioni, senza salvare ogni passaggio. Il changelog cita anche funzioni anti-furto, ulteriori opzioni di personalizzazione e aggiornamenti a Samsung Health.

One UI 8.5 dovrebbe arrivare a fine gennaio con la serie Galaxy S26, mentre la distribuzione sugli altri modelli compatibili seguirà nelle settimane successive. Rimane incerta la presenza di un programma beta, soprattutto dopo la decisione di sostituire Galaxy S26 Edge con Galaxy S26 Plus.