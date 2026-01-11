Samsung: nuove indiscrezioni sulla ricarica del Galaxy S26 Ultra

Samsung non si ferma mai e tra le principali innovazioni sembra ci sia una maggiore attenzione per la velocità massima di ricarica. A tal proposito, infatti, il prossimo Galaxy S26 Ultra dovrebbe arrivare a 60 W attraverso la tecnologia Super Fast Charging 3.0. Se si osserva la concorrenza attualmente attiva nel settore è evidente che si parla di un’evoluzione ancora contenuta. Eppure, rappresenta ugualmente un passo avanti importante rispetto ai precedenti 45 W. Per comprendere tale scenario, è utile fare un confronto con l’attuale Galaxy S25 Ultra. Quest’ultimo raggiunge il 100% in circa un’ora.

Samsung: nuovi interventi sulla ricarica per i nuovi Galaxy S26 Ultra

Il nuovo possibile scenario per la ricarica è stato presentato dal noto leaker Ice Universe. Quest’ultimo ha citato una serie di test secondo i quali sembra che il Galaxy S26 Ultra potrà passare dallo 0 al 75% di carica in 30 minuti. Un passo avanti importante rispetto ai predecessori. Attualmente, però, non è noto quanto tempo è richiesto dal dispositivo per caricare il rimanente 25%. Ma considerando le tempistiche annunciate per il 75%, è facile ipotizzare che quelle totali saranno inferiori a quelle presentate dal modello precedente.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

È importante sottolineare che i risultati sono stati ottenuti in un contesto controllato. Ciò significa che al momento non è possibile stabilire se le condizioni mostrate saranno replicabili anche nella quotidianità. Ciò soprattutto considerando che la velocità di ricarica delle batterie degli smartphone non è costante. Quest’ultima, infatti, tende a rallentare mano a mano che si avvicina al completamento. Un dettaglio che dipende da diversi fattori. Come, ad esempio, carico di lavoro, temperatura e risorse di sistema.

Inoltre, sembra che il nuovo Galaxy S26 Ultra potrebbe presentare anche il supporto per la ricarica wireless Qi 2.2 che dovrebbe raggiungere una velocità di ricarica di 25 W. Con inclusi magneti. Non resta dunque che attendere l’arrivo di maggiori informazioni a riguardo da parte di Samsung.