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Samsung lancia Certified Re-Newed in Europa

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 2 Minuti lettura
Samsung porta in Europa i Galaxy S25 ricondizionati Certified Re-Newed, con garanzia completa e componenti sostituiti.
Sembra proprio che Samsung abbia deciso di sfidare a viso aperto il mondo del ricondizionato “fai-da-te” o dei portali multi-marca. Dopo aver rodato il meccanismo negli Stati Uniti e in Corea, il colosso coreano ha finalmente bussato alle porte dell’Europa con il suo programma Certified Re-Newed. Se abitate in Francia, Germania o nel Regno Unito, da pochi giorni potete portarvi a casa un pezzo pregiato della famiglia Galaxy senza dover per forza svenarvi per un modello appena uscito di fabbrica, ma con una tranquillità che il classico usato su eBay non potrà mai darvi.

Samsung punta sull’usato certificato per il mercato europeo

La vera notizia è che Samsung non ha scelto di svuotare i magazzini dei vecchi fondi di magazzino, ma ha puntato dritto al cuore della sua offerta attuale: la serie Galaxy S25. Esatto, stiamo parlando di smartphone che sono ancora il punto di riferimento tecnologico del momento. L’idea è quella di intercettare tutti quegli utenti che sognano le prestazioni di un S25 Ultra ma che, giustamente, guardano con un po’ di timore i prezzi di listino che superano abbondantemente la soglia dei mille euro. In Germania, ad esempio, un Galaxy S25 Ultra ricondizionato ufficialmente si aggira sui 1.240 euro, un risparmio netto rispetto al nuovo che inizia a farsi interessante. Ma cosa cambia tra un “refurbished” qualunque e uno certificato da Samsung? La differenza sta tutta nel processo. L’azienda non si limita a dare una passata di straccio allo schermo. Ogni dispositivo viene smontato e sottoposto a una batteria di oltre cento test. La parte più succosa però è un’altra: Samsung sostituisce la batteria con una nuova di zecca e assegna al telefono un nuovo codice IMEI. In pratica, è come se lo smartphone nascesse una seconda volta. Riceve persino una nuova scatola ecosostenibile e la stessa identica garanzia dei modelli nuovi (che nel Regno Unito arriva addirittura a 24 mesi). È una mossa psicologicamente fortissima, perché elimina quel dubbio che attanaglia chiunque compri un usato: “E se la batteria fosse già mezza andata?”. Al momento, per noi in Italia resta un po’ di amaro in bocca perché non siamo ancora nella lista dei partenti, ma la strada sembra tracciata. Samsung ha fatto capire chiaramente che il programma si espanderà in base alla risposta del mercato. È una strategia che non solo fa bene all’ambiente, allungando il ciclo di vita di prodotti premium, ma permette a Samsung di riprendersi una fetta di mercato che finora era finita nelle mani di terze parti. Se lo sconto dovesse farsi ancora più aggressivo nei prossimi mesi, il Certified Re-Newed potrebbe davvero diventare il modo più intelligente per mettersi in tasca l’ultimo ritrovato della tecnologia Galaxy.