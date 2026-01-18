Samsung lancia Certified Re-Newed in Europa

22 Sembra proprio che Samsung abbia deciso di sfidare a viso aperto il mondo del ricondizionato “fai-da-te” o dei portali multi-marca. Dopo aver rodato il meccanismo negli Stati Uniti e in Corea, il colosso coreano ha finalmente bussato alle porte dell’Europa con il suo programma Certified Re-Newed. Se abitate in Francia, Germania o nel Regno Unito, da pochi giorni potete portarvi a casa un pezzo pregiato della famiglia Galaxy senza dover per forza svenarvi per un modello appena uscito di fabbrica, ma con una tranquillità che il classico usato su eBay non potrà mai darvi.