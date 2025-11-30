Samsung, in arrivo un aggiornamento per risolvere alcuni bug

Nei giorni precedenti, abbiamo parlato del maxi aggiornamento rilasciato da Samsung per il mese di novembre. Questo aggiornamento è stato pensato per diversi modelli di smartphone, tra cui i recenti Galaxy S25. Questi aggiornamenti hanno riguardato prevalentemente la sicurezza. Si trattava dunque di update destinati a risolvere delle vulnerabilità riscontrate sui dispositivi in precedenza.

Ma l’azienda sudcoreana non si è fermata lì, perché ha ricevuto diverse segnalazioni degli utenti che hanno parlato di un guasto inerente agli sfondi dinamici.In virtù di ciò Samsung si è subito attivata per rilasciare un nuovo aggiornamento. Questa volta l’update serve per risolvere questo bug in particolare e permettesse agli utenti di utilizzare la funzione in maniera normale.

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Samsung, l’aggiornamento per risolvere la questione degli sfondi dinamici

Gli sfondi dinamici nei dispositivi di Samsung sono dei wallpaper che cambiano automaticamente nel tempo. Si tratta in definitiva di immagini che si alternano in modo automatico, e che cambiano in base all’orario o ad altri fattori.

La funzione è molto amata dagli utenti, che in questi giorni hanno segnalato all’azienda delle problematiche e dei malfunzionamenti proprio relativi agli sfondi.

Il bug ha portato gli sfondi dinamici a non funzionare correttamente, non si aggiornavano più in maniera automatica oppure rimanevano delle immagini statiche. Una volta saputo del malfunzionamento della funzione degli sfondi dinamici sui propri smartphone e dispositivi, Samsung si è subito attivata per risolvere il problema in tempi celeri.

L’azienda ha subito rilasciato un aggiornamento tramite Galaxy Store che permetta dunque di risolvere il bug in questione, oltre ad altri piccoli miglioramenti generali. Per tutti gli utenti Samsung che vogliano risolvere il problema, basterà recarsi al Galaxy Store e cercare l’applicazione Wallpaper & Style per aggiornarla.

La tempestività con cui Samsung ha risolto il problema segnalato dagli utenti, è un approccio del tutto positivo dell’azienda sudcoreana nei confronti sia dei propri dispositivi, sia della propria clientela.