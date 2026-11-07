Razer Hammerhead V3 Chroma: auricolari USB C con ANC per giocare

Gli auricolari cablati stanno vivendo una piccola rinascita e Razer ha deciso di salire sul treno con i nuovi Hammerhead V3 Chroma, un modello con cancellazione attiva del rumore e connettore USB C pensato espressamente per chi gioca da smartphone. Non si tratta di un ritorno nel senso stretto del termine, perché il filo non è mai sparito davvero dalle abitudini degli audiofili più esigenti o di chi cerca semplicemente una soluzione audio senza complicazioni. A cambiare è piuttosto l’atteggiamento dei produttori, che sembrano di nuovo disposti a investire su questa categoria. Prima Bose e ora l’azienda nota per le sue periferiche da gaming hanno scelto di proporre auricolari con cavo e attacco USB C, segno che il momento viene considerato favorevole.

Un connettore ad angolo retto pensato per il gaming in orizzontale

Il dettaglio che salta subito all’occhio negli Hammerhead V3 Chroma riguarda proprio la spina. Razer ha optato per un connettore ad angolo retto che si collega al telefono in modo da non dare fastidio quando lo smartphone viene tenuto in orizzontale. È una scelta che dice molto sul pubblico a cui il prodotto si rivolge, visto che la posizione risulta ideale durante le sessioni di gioco e molto meno pensata per l’ascolto passivo della musica con il telefono in tasca.

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Sul fronte delle funzioni la dotazione è abbastanza completa. Gli auricolari integrano la cancellazione attiva del rumore e sul cavo trova posto un microfono con i comandi per regolare il volume e gestire la riproduzione. Il filo stesso è rotondo e di un verde acceso che più riconoscibile non si potrebbe, uno di quei tocchi che rendono il prodotto immediatamente associabile al marchio. Chi li utilizza può scegliere tra diversi preset audio già pronti oppure crearne uno personalizzato in base ai propri gusti.

Compatibilità con il PC e l’immancabile illuminazione RGB

Anche se il bersaglio principale resta il mobile gaming, i nuovi auricolari non si fermano allo smartphone. Collegati a un computer supportano infatti il THX Surround Sound 7.1, una caratteristica che li rende adatti anche a chi gioca su PC e vuole un audio più avvolgente senza dover passare a un paio di cuffie tradizionali.

Non poteva poi mancare la firma di casa, ovvero l’illuminazione RGB che Razer chiama Chroma. Dalle immagini ufficiali la cosa non è chiarissima, ma sembra che il logo dell’azienda posto sul retro di ciascun auricolare cambi colore in modo ciclico. Un elemento più estetico che funzionale, certo, eppure perfettamente coerente con l’identità di un brand che ha fatto delle luci colorate uno dei suoi tratti distintivi.

Gli Hammerhead V3 Chroma raccolgono l’eredità diretta degli Hammerhead V2, arrivati sul mercato poco più di dieci anni fa. Nel frattempo la società ha lanciato diverse altre proposte con il filo, ma questa nuova versione si distingue per l’attenzione dichiarata verso chi gioca sul telefono, senza rinunciare al supporto per il gaming da scrivania. Gli auricolari sono già acquistabili sul sito ufficiale di Razer e su Amazon al prezzo di circa 69 euro.

Fonte: TecnoAndroid