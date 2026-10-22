iPhone 18 Pro, ricambi originali Apple: batteria a 149 euro

Apple ha cominciato a vendere i ricambi originali per alcuni dei suoi dispositivi più recenti, e lo ha fatto a distanza di pochi giorni, in certi casi qualche settimana, dall’arrivo dei prodotti nei negozi. Nella lista ci sono iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, ma anche i desktop più freschi della casa di Cupertino, cioè Mac Mini con chip M6 e M5 Pro e Mac Studio nelle versioni con M5 Ultra e M5 Max.

Non si tratta di una novità assoluta nell’approccio dell’azienda. Da diverso tempo la Mela porta avanti un programma legato al diritto alla riparazione, pensato per chi preferisce mettere le mani sul proprio dispositivo invece di affidarlo a un centro assistenza. L’idea è semplice e permette agli utenti di sistemare da soli i propri prodotti usando pezzi originali al 100%. A corredo dei componenti Apple ha preparato anche una raccolta piuttosto ampia di manuali tecnici e guide passo passo, accessibili a tutti i proprietari dei modelli coinvolti. Un dettaglio che conta parecchio, perché smontare uno smartphone o un computer senza istruzioni chiare resta un’impresa per pochi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Quanto costano i ricambi per iPhone 18 Pro e Pro Max

Il catalogo dei componenti è molto ricco e copre praticamente ogni parte importante dei dispositivi. Per avere un’idea dei prezzi dei ricambi basta guardare qualche esempio relativo ai due top di gamma della nuova generazione. La batteria per iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max costa 149 euro, mentre la back cover in vetro sale a 168,99 euro. Le cifre crescono parecchio quando si passa alle componenti più complesse.

Il modulo fotocamera compatibile con entrambi i modelli Pro viene proposto a 299,99 euro, e la scocca arriva a 315,21 euro. Parliamo quindi di importi che non sono certo trascurabili, soprattutto se messi accanto al prezzo del telefono stesso. Va detto però che la possibilità di sostituire un singolo pezzo danneggiato, magari solo il vetro posteriore o una batteria ormai stanca, può allungare in modo concreto la vita di iPhone 18 Pro senza dover cambiare l’intero dispositivo.

Ventole per Mac e kit di attrezzi a noleggio

Sul fronte desktop l’elenco comprende diversi componenti, tra cui le ventole di raffreddamento. Quella destinata a Mac Studio con M5 Ultra o M5 Max costa 70,85 euro, mentre per Mac Mini con M6 o M5 Pro la spesa scende a 40,04 euro. Si tratta di ricambi decisamente più abbordabili rispetto a quelli degli smartphone, anche perché la struttura interna di un computer fisso rende l’intervento in genere meno delicato.

Il programma non si limita alla vendita dei singoli pezzi. Chi non possiede l’attrezzatura adatta può infatti noleggiare un kit di strumenti professionali per sette giorni, con un costo che cambia a seconda del dispositivo da riparare. Il kit pensato per i Mac desktop richiede 56,12 euro, quello dedicato agli iPhone si avvicina invece agli 80 euro. Sia i ricambi sia gli attrezzi vengono gestiti attraverso un negozio online affidato a un fornitore terzo autorizzato da Apple, e non direttamente dall’azienda. Per chi invece sta valutando l’acquisto di uno dei due smartphone, al momento iPhone 18 Pro Max si trova online a partire da 1.494 euro, mentre iPhone 18 Pro parte da 1.289 euro. Presso altri rivenditori i prezzi oscillano fra 1.549 e 1.623 euro per la variante Max e fra 1.299 e 1.475 euro per il modello Pro.

Fonte: TecnoAndroid