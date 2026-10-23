Anthropic e Hg lanciano una società di consulenza AI in Europa

Anthropic ha raggiunto un accordo con il fondo di private equity londinese Hg per sostenere una nuova società di consulenza in Europa. Per il laboratorio guidato da Dario Amodei si tratta del primo passo verso un’attività indipendente che venda competenze sull’intelligenza artificiale alle aziende del continente. Secondo persone a conoscenza del dossier, la nuova realtà avrà il compito di inserire consulenti e ingegneri specializzati direttamente all’interno delle imprese europee. Questi professionisti guideranno la progettazione di nuovi prodotti basati sull’AI oppure affiancheranno i progetti già avviati dalle aziende clienti. È previsto anche un lavoro dedicato alle società che fanno parte del portafoglio di Hg.

Il debutto è atteso entro la fine del 2026. La società avrà due poli operativi, uno a Londra e l’altro a Berlino, e si concentrerà sulle software house che si rivolgono a una clientela business o comunque al mondo dei colletti bianchi. Anthropic metterà nell’operazione capitale proprio, attingendo al suo bilancio, mentre Hg investirà attraverso i fondi che gestisce, compreso HgCapital Trust quotato alla Borsa di Londra. Il gruppo di buyout, specializzato proprio nel software, dispone già di un team di 150 esperti di AI impegnati nelle aziende in portafoglio. La nuova iniziativa non andrà a sostituirli.

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Una minaccia per Accenture e le Big Four

L’ingresso dei grandi laboratori di intelligenza artificiale nel mercato della consulenza apre un fronte nuovo per i protagonisti tradizionali del settore IT. Nel mirino finiscono realtà come Accenture e le divisioni tecnologiche delle Big Four, ovvero Deloitte, EY, KPMG e PwC, che da anni ricavano affari molto redditizi accompagnando le imprese nell’adozione delle nuove tecnologie. Ora a bussare alla porta dei clienti ci sono direttamente i produttori dei modelli.

Del resto il percorso era già stato tracciato negli Stati Uniti. All’inizio del 2026 Anthropic aveva dato vita a Ode, una società di servizi autonoma creata insieme ai fondi Blackstone e Hellman & Friedman con un investimento previsto di circa 1,3 miliardi di euro. Tra i finanziatori comparivano anche Goldman Sachs e Apollo Global. La rivale OpenAI si è mossa in modo simile a maggio, lanciando una joint venture con TPG, Advent, Bain Capital e Brookfield chiamata OpenAI Deployment Company, pensata per spingere l’adozione dei propri prodotti. La collaborazione tra Anthropic e le società partecipate da Hg, invece, va avanti dal 2024 e l’azienda lavora anche con altri fondi di buyout europei. Mai prima d’ora però aveva sostenuto una consulenza autonoma nel Vecchio Continente.

Ricavi, IPO e la scommessa del private equity

L’intesa arriva in un momento in cui investitori e istituzioni europee cercano di recuperare terreno sugli Stati Uniti nello sviluppo dell’AI e di accelerare la diffusione di queste tecnologie in tutto il continente. Per Anthropic c’è anche un tema economico molto concreto. La startup ha bisogno di nuove entrate che giustifichino le spese ingenti sostenute per le infrastrutture dei data center e deve raccogliere consenso in vista della sua attesissima quotazione in Borsa, in una fase in cui crescono i dubbi sulle valutazioni del settore. Nel terzo trimestre la crescita dei ricavi ha mostrato un rallentamento.

Dall’altra parte i fondi di private equity devono dimostrare di saper trasformare in aziende orientate all’AI le società di software acquistate nell’ultimo decennio. All’inizio dell’anno i progressi dell’intelligenza artificiale avevano alimentato timori sulla tenuta dei modelli di business di queste imprese, provocando una forte ondata di vendite sui titoli del comparto. Il nervosismo si è poi in parte attenuato, man mano che gli investitori hanno cominciato a distinguere caso per caso. Negli ultimi mesi Hg ha ceduto a KKR il gruppo di servizi per fondi Gen II per oltre 4,3 miliardi di euro e ha venduto la società di software Quantios a Vista Equity Partners per circa 400 milioni di sterline. Sia Hg sia Anthropic hanno preferito non commentare l’operazione.

Fonte: TecnoAndroid