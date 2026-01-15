Samsung Galaxy Z Flip 8, la fotocamera potrebbe non piacere al pubblico

Le prime indiscrezioni su Samsung Galaxy Z Flip 8 iniziano a delineare uno scenario poco incoraggiante per chi sperava in un deciso passo avanti sul fronte fotografico. Le informazioni più recenti arrivano da Galaxy Club, una delle fonti europee più longeve quando si parla di anticipazioni legate al mondo Samsung, e indicano una sostanziale continuità rispetto alla generazione attuale.

Secondo quanto emerso, il nuovo pieghevole a conchiglia dovrebbe mantenere esattamente la stessa configurazione vista su Galaxy Z Flip 7. Una scelta che, almeno sulla carta, riduce le aspettative di chi guardava al modello 2026 come a un possibile punto di svolta.

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Nessuna novità reale sul comparto fotografico

Il quadro delineato parla chiaro. Sul retro troverebbero spazio una fotocamera principale da 50 MP e una ultra-grandangolare da 12 MP, mentre per i selfie resterebbe una camera frontale da 10 MP. Ancora una volta, quindi, nessun sensore teleobiettivo, un’assenza che sembra ormai strutturale nella linea Flip.

Va ricordato che la risoluzione non è l’unico parametro che definisce la qualità fotografica. Sensore, ottica e apertura giocano un ruolo fondamentale. In teoria, Samsung potrebbe aggiornare l’hardware mantenendo gli stessi megapixel, ma al momento questa ipotesi appare poco convincente. Le indiscrezioni disponibili non fanno riferimento a nuovi sensori o a cambiamenti sostanziali, lasciando intendere un approccio piuttosto conservativo.

Più sottile e leggero, ma con compromessi

Se la fotografia non entusiasma, altri aspetti del Galaxy Z Flip 8 potrebbero comunque evolvere. Le voci parlano di un dispositivo più sottile e leggero rispetto al modello precedente, un intervento che punta a migliorare ergonomia e portabilità. Anche la piattaforma hardware dovrebbe fare un passo avanti, con l’adozione dell’Exynos 2600, già atteso su alcuni modelli della famiglia Galaxy S26 in specifici mercati.

Resta invece aperta la questione autonomia. La riduzione di peso fa pensare che Samsung non abbia ancora intenzione di adottare batterie al silicio-carbonio, capaci di offrire maggiore densità energetica. Al momento si tratta solo di ipotesi, ma l’assenza di segnali concreti lascia poco spazio all’ottimismo.

Prezzo e incognite di mercato

Sul fronte dei prezzi, le anticipazioni parlano di una possibile conferma dei listini attuali per i pieghevoli Samsung. Uno scenario che potrebbe però scontrarsi con l’aumento dei costi legati alle memorie, un fattore che rischia di incidere sull’intero settore nei prossimi mesi.