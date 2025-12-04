Samsung Galaxy S27 Ultra: la fotocamera principale sarà la stessa del Galaxy S23 Ultra

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Samsung guarda già oltre la prossima generazione di flagship, ma le prime indiscrezioni sul Galaxy S27 Ultra non entusiasmano gli appassionati di fotografia mobile. Secondo le ultime informazioni trapelate in rete, il colosso sudcoreano avrebbe deciso di mantenere invariata la fotocamera principale del suo smartphone di punta, utilizzando ancora una volta il sensore ISOCELL da 200 megapixel introdotto con il Galaxy S23 Ultra e riproposto anche su S24 e S25.

La notizia arriva da fonti interne alla catena di approvvigionamento, secondo cui il Galaxy S27 Ultra, previsto per l’inizio del 2027, non adotterà il nuovo sensore Sony LYT-901, recentemente svelato e destinato a diventare il punto di riferimento per i flagship Android dei prossimi anni. Questo sensore da 1/1,12” rappresenta una delle soluzioni più avanzate attualmente sul mercato, ma Samsung avrebbe scelto di non integrarlo, almeno nel breve periodo, preferendo puntare su un’evoluzione software del proprio hardware proprietario.

Una scelta conservativa, ma coerente con la strategia recente

Negli ultimi anni, Samsung ha dimostrato una certa cautela nell’introdurre novità radicali nel comparto fotografico dei suoi modelli Ultra. Già il passaggio tra S25 Ultra e S26 Ultra si limiterà a un aggiornamento del teleobiettivo 3x, lasciando invariati gli altri sensori. La filosofia, insomma, è chiara: migliorare l’esperienza fotografica attraverso ottimizzazioni software e intelligenza artificiale, piuttosto che rivoluzionare la componentistica.

Il sensore da 200 MP in questione — con formato 1/1,3” — è diventato una base solida su cui Samsung continua a costruire la sua pipeline d’immagine. Nelle ultime iterazioni, l’azienda ha perfezionato la gestione del pixel binning e introdotto algoritmi avanzati per il miglioramento dinamico dell’esposizione, la riduzione del rumore e l’elaborazione HDR in tempo reale. Tuttavia, il margine di miglioramento hardware resta limitato, e molti osservatori ritengono che Samsung rischi di rimanere indietro rispetto ai concorrenti, soprattutto cinesi, che stanno rapidamente adottando sensori di dimensioni maggiori e ottiche più luminose.

La concorrenza corre, Samsung aspetta

Le aziende rivali non sembrano intenzionate a rallentare. Sony, OPPO e vivo stanno già integrando i nuovi sensori LYTIA di fascia alta nei loro top di gamma, mentre Xiaomi e Honor si preparano a lanciare modelli con obiettivi co-progettati con Leica e sensori da un pollice. In questo scenario, la decisione di Samsung appare controcorrente, ma coerente con la volontà di stabilizzare i costi produttivi in un mercato sempre più competitivo e influenzato dal rialzo dei prezzi dei chip AI.

Un altro fattore potrebbe essere legato alla pipeline industriale: il mantenimento dello stesso sensore semplifica la produzione e consente a Samsung di concentrare risorse sullo sviluppo di nuove tecnologie di elaborazione, come il Galaxy AI Vision Engine, previsto per debuttare proprio con la serie S27. Questo motore integrerà capacità di analisi multimodale, permettendo alla fotocamera di riconoscere automaticamente scene, oggetti e volti, adattando l’elaborazione in tempo reale.