Samsung Galaxy S27: piani 2027 tra pieghevoli e indossabili

Samsung ha già lo sguardo puntato sul 2027 e i piani annunciati toccano tre fronti ben precisi, cioè il rinnovo della gamma Galaxy S, un’offerta più ricca di smartphone pieghevoli e lo sviluppo di nuovi dispositivi indossabili. Le anticipazioni sono arrivate durante l’ultima conference call dedicata ai risultati finanziari, occasione in cui il colosso sudcoreano ha parlato anche degli occhiali smart basati su Android XR, attesi entro la fine del 2026.

Il quadro economico però non è dei più semplici. La divisione mobile continua infatti a registrare un risultato operativo in perdita, dentro un mercato su cui pesa l’aumento dei costi delle memorie RAM. Per dare una spinta alle vendite dei modelli di fascia alta l’azienda ha messo in calendario una serie di iniziative commerciali pensate proprio per il periodo delle festività.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Galaxy S27, l’obiettivo è rendere ogni modello più riconoscibile

Le prime indicazioni sulla prossima generazione di smartphone sono arrivate da Daniel Araujo, vicepresidente della divisione mobile di Samsung. Il dirigente ha confermato l’arrivo della serie Galaxy S27 e ha spiegato che l’intenzione è quella di far emergere con più forza le peculiarità di ciascuna variante. Le sue parole sono state queste: «Per la prossima generazione della serie S, partiremo da un’analisi approfondita e da una comprensione delle esigenze dei diversi segmenti di clientela, per valorizzare ulteriormente le caratteristiche distintive di ciascun modello».

Una dichiarazione che potrebbe collegarsi alle indiscrezioni su un possibile Galaxy S27 Pro e su alcune modifiche al design di Galaxy S27 Ultra. Sul punto, va detto, il manager non ha confermato nulla e la nuova gamma resta per ora descritta solo nelle sue linee generali.

Pieghevoli più sottili e leggeri, con Glass e TriFold all’orizzonte

Una fetta consistente della strategia riguarda i dispositivi pieghevoli. Dopo aver allargato la propria gamma quest’anno, la casa coreana vuole migliorare l’esperienza d’uso dell’intera famiglia entro il 2027, con prodotti più sottili e leggeri e formati più vicini alle abitudini quotidiane delle persone. «Per quanto riguarda gli smartphone pieghevoli, dopo aver ampliato tempestivamente la nostra gamma quest’anno, puntiamo a migliorare entro il 2027 l’esperienza utente di tutte le serie. Inoltre, svilupperemo ulteriormente le funzionalità incentrate su Galaxy AI, offrendo esperienze basate sull’intelligenza artificiale più ricche e intuitive, capaci di interpretare meglio il contesto e le intenzioni degli utenti».

Araujo ha poi accennato a nuovi dispositivi e formati, tra cui Glass e TriFold, senza però entrare nei dettagli tecnici né indicare date di lancio. «Continueremo anche a esplorare esperienze completamente nuove, come Glass, TriFold e altri formati innovativi», ha dichiarato. Il vicepresidente ha anche ribadito la rotta che l’azienda intende seguire in questo settore: «Guardando al futuro, continueremo a rafforzare la nostra leadership nel segmento degli smartphone pieghevoli sviluppando dispositivi più sottili e leggeri, progettando formati che si adattino meglio allo stile di vita reale dei consumatori e offrendo un’esperienza d’uso davvero unica».

Occhiali Android XR e promozioni per le feste

Tra i progetti più vicini nel tempo compaiono gli occhiali smart basati su Android XR, citati dal dirigente tra le novità previste per il periodo delle festività. Il riferimento sembra riguardare il prodotto nato dalla collaborazione con Google, anche se nessuna delle due aziende ha ancora ufficializzato il calendario di debutto di questa prima generazione.

Per la fine dell’anno Samsung ha in programma inoltre «una serie di campagne promozionali durante il periodo di punta delle vendite». Le offerte interesseranno i dispositivi Galaxy di fascia alta e serviranno a sostenere la domanda durante le festività, mentre a Seul si preparano le novità destinate a caratterizzare l’offerta del 2027.

Fonte: TecnoAndroid