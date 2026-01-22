Samsung Galaxy S26 Ultra: una novità eccezionale svelata per sbaglio, eccola

Tra le novità più chiacchierate legate a Galaxy S26 Ultra c’è da tempo il cosiddetto Privacy Display, una tecnologia pensata per proteggere i contenuti visualizzati sullo schermo da sguardi indiscreti. Finora se ne parlava solo come rumor, ma ora è arrivata una conferma indiretta che cambia lo scenario, e questa volta è stata Samsung stessa a lasciarsi scappare il dettaglio.

A poco più di un mese dall’evento di presentazione, atteso per il 25 febbraio, l’azienda ha pubblicato un post sul proprio blog dedicato alle novità in arrivo per Good Lock con One UI 8.5. Un contenuto apparentemente innocuo, ma che ha attirato subito l’attenzione degli osservatori più attenti.

La conferma nascosta nelle Impostazioni rapide

Nel post vengono illustrati i miglioramenti previsti per diversi moduli, tra cui LockStar, Home Up e soprattutto QuickStar, dedicato alla personalizzazione delle Impostazioni rapide. Proprio qui compare uno screenshot rivelatore.

Tra i toggle del pannello rapido si nota chiaramente un interruttore chiamato Privacy Display, posizionato sotto il widget musicale e sopra quello dei dispositivi nelle vicinanze. Un dettaglio probabilmente pubblicato per errore, ma sufficiente a confermare che la funzione esiste ed è pronta per essere integrata a livello di sistema. La sua collocazione suggerisce un accesso immediato, pensato per attivare o disattivare la protezione in pochi secondi.

Come dovrebbe funzionare il Privacy Display

Secondo quanto emerso da alcune animazioni individuate da SammyGuru, il Privacy Display ridurrà la visibilità dello schermo quando viene osservato lateralmente. I contenuti resterebbero leggibili solo frontalmente, replicando in modo dinamico l’effetto delle classiche pellicole privacy.

La funzione potrebbe essere usata in modalità manuale oppure automatica. In questo secondo caso, il sistema sarebbe in grado di attivarla in situazioni specifiche, come l’apertura di app bancarie o di altre applicazioni contrassegnate come sensibili, incluse quelle di messaggistica. Il momento dunque si avvicina sempre di più, bisogna solo pazientare ancora un po’.