Samsung Galaxy S26 Ultra: un nuovo Gorilla Glass per dire addio alle pellicole

Dopo l’introduzione del Gorilla Armor 2 su Galaxy S25 Ultra, già apprezzato per il trattamento antiriflesso tra i più efficaci sul mercato, il futuro Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe segnare un ulteriore salto in avanti, con soluzioni pensate per rendere superflua qualsiasi protezione aggiuntiva.
Le indiscrezioni più recenti arrivano dal noto leaker Ice Universe, secondo cui il nuovo flagship coreano adotterà una generazione inedita di vetro firmato Corning. Si tratterebbe di un Gorilla Glass con una resistenza definita “ultra elevata”, al punto da eliminare la necessità di applicare pellicole o vetri temperati per proteggere lo schermo nell’uso quotidiano.
Display più resistente e meno riflessi
La maggiore robustezza non sarebbe l’unica novità. Il pannello del Galaxy S26 Ultra dovrebbe integrare anche un rivestimento antiriflesso ulteriormente migliorato, evoluzione di una tecnologia che Samsung ha già reso un punto di riferimento con le ultime generazioni. A questo si affiancherebbe la funzione Privacy Display, confermata accidentalmente dalla stessa azienda, capace di rendere il contenuto visibile solo osservando lo schermo frontalmente, limitando sguardi laterali indesiderati.
L’idea alla base di queste scelte appare piuttosto chiara: affrontare in modo diretto le motivazioni che spingono molti utenti a proteggere il display, come graffi, riflessi fastidiosi e mancanza di privacy, integrando soluzioni avanzate direttamente nel dispositivo.
Una strategia che mette il display al centro
Se queste informazioni venissero confermate, il Galaxy S26 Ultra potrebbe offrire uno degli schermi più completi mai visti su uno smartphone, combinando durabilità, leggibilità e sicurezza visiva. Una mossa tutt’altro che marginale, considerando che il display occupa l’intera parte frontale del dispositivo ed è l’elemento con cui si interagisce costantemente. Introducendo questa grande novità, Samsung si guadagnerebbe certamente gli elogi dei suoi utenti, che potrebbero così risparmiare ogni anno decine di euro per pellicole di buon livello. Ovviamente si tratta di indiscrezioni ma, più si avvicina al momento del lancio ufficiale, più tutto sembra essere plausibile.