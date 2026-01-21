Samsung Galaxy S26 Ultra: nuove informazioni sulle colorazioni

Il prossimo Galaxy S26 Ultra continua a far parlare di sé. A tal proposito, informazioni trapelate e rumor stanno delineando l’identità del nuovo smartphone di Samsung. Dopo le prime indiscrezioni che parlavano dell’abbandono del titanio in favore dell’alluminio, ora l’attenzione si sposta sui colori. A riportare l’argomento al centro della scena è IceUniverse, uno dei leaker più affidabili. Sul suo profilo X è comparsa un’immagine apparentemente innocua: quattro carrellini della SIM affiancati. Ogni carrellino è realizzato nella stessa tonalità della scocca del dispositivo a cui appartiene, e ciò permette di dare un colore alle versioni del Galaxy S26 Ultra previste. Le colorazioni presentate sono nero, bianco, blu e viola. Quattro opzioni che tornano a combaciare perfettamente con quanto trapelato già a inizio gennaio.

Samsung: emerse le colorazioni dei nuovi Galaxy S26 Ultra

Secondo le informazioni emerse finora, i nomi commerciali dovrebbero essere Black Shadow, White Shadow, Galactical Blue e Ultraviolet. Denominazioni che Samsung usa sempre più spesso per dare un’aura “premium” anche alle scelte cromatiche. La vera particolarità, però, sembra essere il viola Ultraviolet, destinato a diventare il tratto distintivo del modello Ultra. Una scelta che funziona sia sul piano estetico sia su quello del marketing.

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Chi sperava in un colore più audace dovrà probabilmente rassegnarsi. Samsung sembra aver preferito una strada più conservativa, puntando su un viola elegante e profondo piuttosto che su una tonalità apertamente “di rottura”. Ciò non esclude, comunque, sorprese future. Come già accaduto negli anni passati, è molto probabile che dopo il lancio ufficiale vengano introdotte alcune colorazioni esclusive, riservate allo store online ufficiale. Un modo per ravvivare l’interesse nel tempo. In ogni caso, il Galaxy S26 Ultra continua a prendere forma grazie alle continue indiscrezioni che emergono su tale elemento. Dopo le ultime informazioni riguardo le colorazioni non resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sul prossimo smartphone.