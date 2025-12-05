Samsung Galaxy S26 Series: cosa cambia davvero rispetto agli S25

Le informazioni circolate sulla Samsung Galaxy S26 Series mostrano un’evoluzione abbastanza prudente rispetto ai modelli S25. Le comparazioni diffuse da Ice Universe evidenziano modifiche leggere, distribuite tra batteria, peso, spessore e piattaforma hardware. Nel complesso, il salto generazionale sembra contenuto, anche se non mancano punti da osservare con attenzione, soprattutto nel caso del modello Ultra che dovrebbe comunque affermarsi tra i top assoluti di tutti i tempi.

Galaxy S26: qualche ritocco tra display, autonomia e chip

Galaxy S26 dovrebbe puntare sul nuovo chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 in alcuni mercati, ma ci sarà anche il ritorno del tanto chiacchierato Exynos 2600. Ciò rappresenterà quindi un ritorno alla doppia fornitura dopo un anno caratterizzato dalla sola presenza del chip Qualcomm. Aumenterà da 6,2 a 6,3 pollici anche il display, mentre la batteria dovrebbe salire da 4.000 a 4.300 mAh. Rimane invariata la ricarica da 25 W, mentre peso e spessore dovrebbero subire piccole variazioni: +2 grammi e -0,3 mm rispettivamente.

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Galaxy S26 Plus: continuità quasi totale

Il Galaxy S26 Plus sembra il modello più “conservatore” del gruppo. Il discorso relativo alla piattaforma hardware è lo stesso previsto per S26, ma per il resto tutto sembra rimanere esattamente com’è: batteria identica, stessa ricarica da 45 W, design sostanzialmente invariato e comparto fotografico senza modifiche apparenti. L’unica differenza concreta sarebbe un aumento di 4 grammi, che potrebbe essere legato a un sistema di dissipazione migliorato.

Galaxy S26 Ultra: pannello aggiornato e ricarica più veloce

Il Galaxy S26 Ultra introduce qualche novità in più. Il display dovrebbe passare dal pannello M13 al M14, mentre la batteria rimarrebbe a 5.000 mAh. Ci sarebbe però un salto sulla ricarica, prevista a 60 W, un miglioramento rispetto alla generazione attuale. Sul fronte fotografico emerge un dettaglio meno positivo: il sensore della tele 3x sarebbe leggermente più piccolo, passando da 1/3,52” a 1/3,94”. Si parla anche di una riduzione di peso di circa 4 grammi e di uno spessore inferiore di 0,3 mm.