Samsung Galaxy S26, per i rumors ci saranno poche novità

Fra ormai poche settimane vedremo arrivare in veste ufficiale sul mercato mobile la nuova serie di punta del colosso sudcoreano Samsung. Ci stiamo riferendo ai prossimi Samsung Galaxy S26, che saranno annunciati durante il noto evento del Galaxy Unpacked del 2026. A quanto pare, però, l’azienda non porterà tantissime novità rispetto ai modelli dello scorso anno, almeno stando alle ultime indiscrezioni emerse in queste ore.

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Samsung Galaxy S26, non ci saranno grosse novità rispetto allo scorso anno

Secondo quanto è emerso in queste ore, la prossima serie top di gamma di casa Samsung non porterà grosse novità di rilievo. Ci stiamo riferendo ai prossimi Samsung Galaxy S26. A rivelare queste informazioni è stato il noto leaker del settore Ice Universe. Quest’ultimo, in particolare, ha pubblicato delle immagini in cui vengono comparate le presunte specifiche tecniche dei nuovi device con quelli della precedente serie.

Partendo dal prossimo Samsung Galaxy S26, sembra che le novità riguarderanno pochi comparti. Ci sarà una batteria leggermente più grande, con una capienza pari a 4300 mah. Oltre a questo, sembra poi che ci sarà una novità importante per quanto riguarda i tagli di memoria. Sembra infatti che si partirà da 256 GB e che non ci sarà il taglio da 128 GB. L’azienda dovrebbe poi ridurre lo spessore complessivo, che ora si aggirerà sui 6.9 mm.

Passando al Samsung Galaxy S26 Plus, quest’ultimo avrà come novità principale il processore. Questo modello dovrebbe essere alimentato dal soc Snapdragon 8 Elite Gen 5 negli Stati Uniti e il soc Exynos 2600 presso gli altri mercati. Il modello più prestante, il Samsung Galaxy S26 Ultra, dovrebbe avere le novità più interessanti. Tra queste, ci sarà un display con tecnologia AMOLED M4. Dovrebbe poi aumentare il supporto alla ricarica rapida, che ora passerà a 60W. Per quanto riguarda il processore, ci sarà il soc Snapdragon 8 Elite Gen 5 presso tutti i mercati.

Per il momento, comunque, non c’è nulla di confermato. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli.