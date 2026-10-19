Samsung Galaxy S26 FE al minimo storico su Amazon: 639 euro

Spendere quasi 1000 euro per uno smartphone di fascia alta non è più l’unica strada per avere un’esperienza premium, perché Samsung Galaxy S26 FE è appena sceso al suo minimo storico su Amazon. La versione da 256GB nella colorazione Blueberry passa da un listino di 919 euro a 639 euro, un prezzo mai visto da quando il dispositivo è stato annunciato. Si tratta della nuova Fan Edition della serie S26, arrivata sul mercato soltanto a settembre 2026, e già oggi propone un rapporto tra qualità e spesa difficile da ignorare. Dentro ci sono un chip Exynos 2500 a 3nm, uno schermo Dynamic AMOLED 2X a 120Hz, la certificazione IP68 e ben 7 anni di aggiornamenti software garantiti dal produttore coreano.

Exynos 2500, display luminoso e zoom ottico 3x

A muovere tutto c’è il processore Exynos 2500 realizzato a 3nm, lo stesso che troviamo su Galaxy Z Flip 7. Qui però può contare su un margine termico più ampio e quindi riesce a esprimere meglio il suo potenziale. I core sono 10, con frequenze che arrivano a 3,3 GHz, e lavorano insieme a 8GB di RAM. Il risultato sono prestazioni fluide anche quando il carico di lavoro si fa pesante.

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Lo schermo è un Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una luminosità di picco di 1.900 nit. A proteggerlo pensa il Gorilla Glass Victus+, che insieme al telaio in alluminio e alla resistenza IP68 rende il telefono solido e affidabile praticamente in qualsiasi situazione.

Il comparto fotografico posteriore si affida a tre sensori. Il principale è un grandangolare da 50MP con stabilizzazione ottica e apertura F1.8, affiancato da un ultra grandangolare da 12MP con apertura F2.2 e campo visivo di 123 gradi. Completa il trio un teleobiettivo da 8MP con zoom ottico 3x e digitale fino a 30x. La modalità Nightography aiuta a ottenere foto notturne ricche di dettagli e ben illuminate, mentre lo Stabilizzatore con Blocco orizzontale rende i video molto fluidi anche quando ci si sposta.

Sul fronte dell’autonomia c’è una batteria da 4.900 mAh con ricarica rapida a 45W, capace di arrivare al 69% in appena 30 minuti. Numeri adatti a chi usa lo smartphone in modo intenso durante tutta la giornata.

L’aspetto più interessante però riguarda il supporto software. Samsung promette sette generazioni di aggiornamenti Android e sette anni di patch di sicurezza fino al 2033, una longevità che in questa fascia di prezzo si incontra raramente e che trasforma l’acquisto in un investimento pensato per durare.

Galaxy S26 FE a 639 euro, uno sconto del 30%

Il passaggio da 919 a 639 euro per la variante da 256GB vale uno sconto del 30% e porta Galaxy S26 FE al prezzo più basso registrato dal suo debutto sul mercato italiano. Un taglio del genere difficilmente si ripresenterà a breve, soprattutto considerando che il telefono è in vendita da pochi mesi.

Le promozioni così aggressive su prodotti tanto recenti hanno spesso vita breve, perché le scorte tendono a esaurirsi in fretta e il prezzo può risalire senza preavviso. Per chi aspettava l’occasione giusta per prendere Galaxy S26 FE, la configurazione Blueberry da 256GB è disponibile su Amazon a 639 euro invece di 919 euro.

Fonte: TecnoAndroid