Call of Duty: Modern Warfare 4, la DMZ ha una base che si evolve

La modalità DMZ di Call of Duty: Modern Warfare 4 debutterà il 23 ottobre insieme alla Campagna e al Multigiocatore, e si presenta come l’esperienza di sparatutto d’estrazione più completa mai proposta dalla serie. Prima di gettarsi nella zona di esclusione conviene conoscere un po’ il terreno di gioco, a partire dal vero cuore dell’intera modalità, cioè la Base operativa avanzata con le sue numerose stazioni.

La Base operativa avanzata, il quartier generale di DMZ

La Base operativa avanzata, chiamata semplicemente BOA, è il centro di comando da cui si gestisce tutto. Qui si tiene d’occhio la progressione, si prepara l’equipaggiamento e si pianifica la partenza successiva. La cosa interessante è che la struttura non resta mai uguale a sé stessa. Completando le operazioni a Hajin la base si evolve, passando da un semplice punto d’appoggio a un complesso pienamente funzionante con oltre una dozzina di stazioni differenti.

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Alcune sono disponibili fin da subito. La stazione Operatori permette di scegliere il personaggio attivo e controllarne lo status prima dello schieramento. Negli Ordini DMZ si consultano le missioni scaricate sul tablet, obiettivi strutturati che garantiscono ricompense una volta portati a termine. Ci sono poi le Scorte, dove finisce il bottino recuperato, e l’Armamentario per equipaggiare armi e attrezzature in vista della prossima infiltrazione. Il Firing Range serve a provare le armi su bersagli di vario tipo, mentre oltre una soglia di filo spinato attende il mezzo militare per carichi pesanti pronto a partire.

Proseguendo con gli schieramenti si sbloccano altre strutture. La Stampante 3D trasforma Risorse e Ingredienti in attrezzature e serve anche a potenziare diverse stazioni. L’Armaiolo consente di spendere i DMZ Cash in accessori oppure di costruire armi da zero grazie ai manuali recuperati a Hajin. Il Mercante offre armi e altri oggetti utili, ma il suo inventario cambia ogni giorno e quindi conviene approfittarne subito. Completano il quadro la Classifica delle taglie, con le informazioni su cacciatori di taglie PvP e assassini attivi, la Bacheca dei boss per rintracciare i Tenenti e le Custodie per piastrine, dove esporre i trofei degli operatori sconfitti. Il tutto è legato a un percorso di progressione DMZ dedicato che va dal livello 1 al 70, con ricompense continue e nuove stazioni da sbloccare.

Tre modi per schierarsi e come accumulare PE

Ogni partita si può personalizzare scegliendo fra tre tipi di schieramento. Le Missioni narrative permettono di selezionare e rigiocare obiettivi legati alla trama per ottenere ricompense consistenti. Le Operazioni dinamiche portano direttamente nell’azione e fruttano DMZ Cash e PE, con risorse sempre più rare a ogni operazione completata. Chi preferisce muoversi senza vincoli può invece optare per il Movimento libero ed esplorare Hajin City senza alcuna missione assegnata.

Per far salire in fretta i PE DMZ la strada più efficace passa dalle missioni narrative, dalle operazioni dinamiche e dagli ordini, che garantiscono attrezzature preziose e bottini generosi. Anche la caccia ai boss ripaga parecchio. Tenenti e Comandanti si spostano per la mappa in punti diversi e, una volta abbattuti, lasciano moltissimi PE insieme ad armi e altri premi di valore. Raccogliere bottino con regolarità aiuta poi a ottenere nuovi oggetti da usare con la Stampante 3D e a migliorare il punteggio di fine partita. Nel resoconto post azione contano combattimenti, oggetti recuperati e obiettivi completati, e le ricompense migliori arrivano con una valutazione di livello S o superiore. Per gli spostamenti Hajin mette a disposizione tantissimi veicoli terrestri, marini e aerei, da riparare e rifornire alla Gas Station.

Livelli di minaccia e furtività

Ogni zona di Hajin ha un proprio livello di minaccia. Fare troppo rumore significa attirare una risposta nemica violenta e tipica dell’area in cui ci si trova, motivo per cui puntare sulla furtività si rivela spesso la scelta più sensata. Quanto descritto rappresenta solo una parte di ciò che DMZ ha da offrire, con nuovi contenuti previsti negli aggiornamenti successivi al lancio. Modern Warfare 4 è già disponibile in pre ordine su PlayStation 5 e arriverà il 23 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid